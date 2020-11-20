Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Curtas Políticas

Camila Valadão e Jackeline na volta da propaganda eleitoral de Coser

Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a candidata a vice-prefeita do petista aparecerá no programa de reestreia. No dia seguinte, será a vez da vereadora eleita pelo PSOL

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

20 nov 2020 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Camila Valadão e Jackeline Rocha
Camila Valadão e Jackeline Rocha Crédito: Facebook / Assembleia Legislativa
Esta sexta-feira, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Por coincidência, o dia também é marcado pelo reinício do horário eleitoral gratuito, isto é, pela propaganda dos candidatos de Vitória e Vila Velha que passaram para o 2º turno, em emissoras de rádio e TV. Para casar as duas coisas, a propaganda do ex-prefeito João Coser (PT), logo na retomada, será coestrelada por duas mulheres negras que estão entre seus principais aliados na disputa contra o deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos): a sua candidata a vice-prefeita, Jackeline Rocha (PT), e a vereadora eleita Camila Valadão (PSOL).
Jackeline é a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, enquanto Camila é a primeira pessoa, mulher ou homem, a conseguir se eleger para um mandato pelo PSOL na história do Espírito Santo. As duas são mulheres negras, com idades muito próximas: respectivamente, 37 e 36 anos. Com a participação de Jackeline, o programa de reestreia de Coser, nesta sexta-feira, terá menção direta ao Dia da Consciência Negra. Uma inserção da chapa petista, veiculada ao longo da programação, também terá a presença da Jackeline.
No dia seguinte, será a vez de Camila Valadão marcar presença na propaganda de Coser, candidato apoiado por ela e pelo PSOL no 2º turno na Capital. Por sinal, a campanha do PSOL à Prefeitura de Vitória, com a chapa formada pelo historiador Gilbertinho Campos e pela socióloga Munah Malek, foi toda no sentido de dar ênfase ao movimento negro.

A SUB-REPRESENTAÇÃO

No cruzamento de gênero e etnia, mulheres negras são um segmento muito expressivo da população brasileira (na quantidade, mas não na representatividade política). Recém-eleita, Camila Valadão tem dito que será a primeira mulher negra na história da Câmara de Vitória, o que não é uma afirmação precisa. Neuzinha de Oliveira (PSDB) declara-se parda (portanto, negra), e está lá desde 2001. Pelos critérios do IBGE, a categoria "negros" engloba "pretos" e "pardos".
Inclusive, entre outros fatores, Pazolini chegou a convidar Neuzinha para ser sua candidata a vice-prefeita, a poucos dias dos pedidos de registro de candidatura, precisamente por ser uma mulher negra e, assim, “equilibrar” o seu perfil de homem branco (quase pálido). O convite de Pazolini não foi aceito, Neuzinha veio candidata a prefeita pelo PSDB, e o deputado escalou como vice outra mulher negra, a Capitã Estéfane Ferreira (Republicanos).
De todo modo, sai UMA mulher negra, entra UMA mulher negra, num universo de 15 vereadores.
A sub-representação continua.

Veja Também

PSB orienta militância a votar em Coser, Vidigal e Max no 2º turno

GUERRA NA CÂMARA: VINÍCIUS E CLEBINHO

Desde que chegou à presidência da Câmara de Vitória, eleito em agosto de 2018, o presidente da Casa, Cleber Felix (DEM), passou boa parte do tempo envolvido em uma guerra política e jurídica com seu antecessor no cargo, o vereador Vinicius Simões (Cidadania). Não se pode carimbar que esse tenha sido o principal motivo, mas o desperdício de energia dos dois rivais batalhando entre si pode ter lhes custado caro. Nem Vinicius nem Clebinho conseguiram se reeleger.
O primeiro até chegou a ser o 7º mais votado, com 2.104 votos, mas não entrou por causa do quociente eleitoral. Já Clebinho teve votação ruim: com 677 votos, ficou de fora por muito.

ROBERTO MARTINS COM COSER

O professor e vereador de Vitória Roberto Martins (Rede), ex-PSOL, declarou seu voto em João Coser na noite desta quinta-feira (19). "Precisamos de um governo que, ao menos, respeite o Professor, e recupere o diálogo com a sociedade. [...] Conte comigo, João!", publicou ele em suas redes sociais.

Veja Também

Bancada inteira do partido de Luciano e Gandini na Câmara vai com Pazolini no 2º turno

DA VITÓRIA E MARCELO SANTOS

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) passou as últimas semanas percorrendo o Estado de cabo a rabo e apoiou a candidatura de muitos prefeitos eleitos de norte a sul. Só não ajudou a eleger mais aliados que o deputado federal Josias da Vitória, um dos principais responsáveis pela eleição de muitos prefeitos do seu partido, o Cidadania, em cidades do interior. Para o coordenador da bancada capixaba no Congresso, essa "distribuição" de aliados por prefeituras é fundamental para pavimentar sua possível candidatura ao Senado em 2022.
Já para Marcelo Santos, há algum tempo, ter muitos prefeitos aliados espalhados pelo Estado tem sido importante para ajudá-lo a se perpetrar na Assembleia. Filho do falecido prefeito Aloízio Santos, Marcelo chegou ao Legislativo estadual e começou sua trajetória como um deputado urbano, com raízes muito fincadas em sua cidade natal, mas aos poucos foi expandindo seu raio de influência e pulverizando seus votos pelo território capixaba.

DERROTA EM CASA PARA ERICK

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), sofreu nova derrota doméstica. Em Aracruz, seu reduto eleitoral, engajou-se bastante na campanha do vereador Alcântaro Filho (PSD) para a prefeitura municipal, mas não conseguiu eleger seu aliado na cidade. Por 162 votos, o candidato apoiado por Erick perdeu para o Dr. Coutinho, do Cidadania.

Veja Também

Gandini decide ficar neutro no 2º turno em Vitória

PELA LÓGICA, AMARO SÓ PODE IR COM VIDIGAL

Na eleição a prefeito da Serra, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) segue sem declarar apoio a ninguém, mas já definiu o seu voto no 2º turno. Pela lógica (e a política nem sempre segue a lógica), só faz sentido ele apoiar Sergio Vidigal (PDT), em detrimento de Fábio (Rede). Além de ser bom colega de Vidigal na bancada capixaba na Câmara dos Deputados, Amaro apoiou a candidatura dele a prefeito na eleição municipal passada, vencida por Audifax Barcelos (Rede).
O Republicanos, partido de Amaro, apoiou Alexandre Xambinho (PL) no 1º turno, mas decidiu caminhar com Vidigal no 2º. Finalmente, Amaro tem repetido desde o início do 1º turno que, na Serra, decidiria o candidato que teria o seu apoio em diálogo estreito com o governador Renato Casagrande (PSB). E, como todo mundo sabe, Casagrande prefere a vitória de Vidigal, um importante aliado para ele, a eventual triunfo do candidato de Audifax, potencial adversário dele na corrida ao Palácio Anchieta daqui a dois anos. 

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Max Filho: "Eleitorado de Vila Velha não é de cabresto"

Arnaldinho Borgo: "Não me escondi quando a cidade ficou alagada"

Segundo turno: Contarato apoia Célia Tavares em Cariacica

Vila Velha: Neucimar Fraga declara apoio a Arnaldinho Borgo

Absolvido da acusação de estupro, Luiz Durão vai voltar à Assembleia do ES

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

PT Amaro Neto João Coser Eleições 2020 Camila Valadão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A gaúcha que mudou de país após trauma com enchente histórica
Imagem BBC Brasil
Por que os ricos britânicos estão vivendo com saúde cada vez mais que os pobres?
Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados