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Apoios no 2º turno

Max Filho: 'Eleitorado de Vila Velha não é de cabresto'

Prefeito tenta a reeleição, disputando o segundo turno contra Arnaldinho Borgo (Podemos), que recebeu o apoio do ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 20:50

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:50

Max Filho (PSDB), candidato em Vila Velha, durante entrevista para A Gazeta
Max Filho (PSDB), candidato em Vila Velha, durante entrevista para A Gazeta Crédito: Reprodução
O candidato à Prefeitura de Vila Velha Max Filho (PSDB) afirmou, em entrevista para A Gazeta nesta quinta-feira (19), não ver com preocupação o apoio dado pelo ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), derrotado no 1º turno, a Arnaldinho Borgo (Podemos). 
Neucimar foi o terceiro colocado no 1º turno, com 19,31% dos votos. Arnaldinho alcançou 36% e Max, 22,91%. Neucimar e Max são adversários históricos na política da cidade. Enquanto Arnaldinho correu por fora. 
"Não estou preocupado com o que os políticos vão dizer, eu estou dialogando com o povo. A nossa plataforma é muito clara e a gente acredita nesse diálogo direto com a população. O eleitorado de Vila Velha não é de cabresto. É um povo livre, que escolhe os seus governantes de forma livre e não vai ser pelo pedido desse ou daquele político que ele vai escolher esse ou aquele candidato", afirmou.
Na transmissão ao vivo em que anunciou apoio a Arnaldinho nesta quinta-feira, Neucimar disse seguir o sentimento da cidade, que é de renovação. Max, por sua vez, diz ter opinião diferente.
"A minha opinião é que a hora é da experiência, é da segurança, é da seriedade comprovada, do que correr o risco de uma aventura, um salto no escuro, a novidade, como aconteceu no Rio de Janeiro. O novo ficou velho rápido demais. Acho que o momento é da experiência, da segurança do voto", frisou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

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