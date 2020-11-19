Max Filho: 'Eleitorado de Vila Velha não é de cabresto'

O candidato à Prefeitura de Vila Velha Max Filho (PSDB) afirmou, em entrevista para A Gazeta nesta quinta-feira (19), não ver com preocupação o apoio dado pelo ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), derrotado no 1º turno, a Arnaldinho Borgo (Podemos).
Neucimar foi o terceiro colocado no 1º turno, com 19,31% dos votos. Arnaldinho alcançou 36% e Max, 22,91%. Neucimar e Max são adversários históricos na política da cidade. Enquanto Arnaldinho correu por fora.
"Não estou preocupado com o que os políticos vão dizer, eu estou dialogando com o povo. A nossa plataforma é muito clara e a gente acredita nesse diálogo direto com a população. O eleitorado de Vila Velha não é de cabresto. É um povo livre, que escolhe os seus governantes de forma livre e não vai ser pelo pedido desse ou daquele político que ele vai escolher esse ou aquele candidato", afirmou.
Na transmissão ao vivo em que anunciou apoio a Arnaldinho nesta quinta-feira, Neucimar disse seguir o sentimento da cidade, que é de renovação. Max, por sua vez, diz ter opinião diferente.
"A minha opinião é que a hora é da experiência, é da segurança, é da seriedade comprovada, do que correr o risco de uma aventura, um salto no escuro, a novidade, como aconteceu no Rio de Janeiro. O novo ficou velho rápido demais. Acho que o momento é da experiência, da segurança do voto", frisou.