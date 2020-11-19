Arnaldinho Borgo: 'Não me escondi quando a cidade ficou alagada'

O vereador e candidato a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos), criticou, em entrevista para A Gazeta nesta quinta-feira (19), sem citar nomes, grupos políticos que administraram a cidade nos últimos 40 anos e disse que terá uma forma diferente de fazer política: "Nunca me escondi dentro da minha casa quando a cidade ficou alagada".
"Tenho oito anos de bom mandato, trabalhando exaustivamente para a cidade. Nunca me furtei no período que a cidade mais precisou de mim. Nunca me escondi dentro da minha casa quando a cidade ficou alagada. Sempre estive com a população, ajudando. No período mais crítico, quando a pedra rolou no morro da Boa Vista, fui o primeiro a chegar. Minha política é em defesa da população. Isso é que me faz diferente dos outros. Acredito que posso fazer diferente de todos que passaram pela administração pública. Vila Velha clama pelo novo. Vila Velha está cansada de mais de 40 anos os mesmos grupos políticos governarem a cidade", afirmou.
Ele também falou sobre as propostas para problemas já conhecidos em Vila Velha, como os alagamentos, e a necessidade de atrair mais empresas para a cidade.