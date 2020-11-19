Eleições em Vila Velha

Arnaldinho Borgo: 'Não me escondi quando a cidade ficou alagada'

Vereador por dois mandatos e ex-secretário municipal, Arnaldinho disse que representa a renovação em Vila Velha. Ele disputa a prefeitura pela primeira vez. Sem citar nomes, criticou 'grupos políticos' que estão no poder há 40 anos. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:39

Arnaldinho Borgo em entrevista ao site de A Gazeta Crédito: Reprodução
O vereador e candidato a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos), criticou, em entrevista para A Gazeta nesta quinta-feira (19), sem citar nomes, grupos políticos que administraram a cidade nos últimos 40 anos e disse que terá uma forma diferente de fazer política: "Nunca me escondi dentro da minha casa quando a cidade ficou alagada".
"Tenho oito anos de bom mandato, trabalhando exaustivamente para a cidade. Nunca me furtei no período que a cidade mais precisou de mim. Nunca me escondi dentro da minha casa quando a cidade ficou alagada. Sempre estive com a população, ajudando. No período mais crítico, quando a pedra rolou no morro da Boa Vista, fui o primeiro a chegar. Minha política é em defesa da população. Isso é que me faz diferente dos outros. Acredito que posso fazer diferente de todos que passaram pela administração pública. Vila Velha clama pelo novo. Vila Velha está cansada de mais de 40 anos os mesmos grupos políticos governarem a cidade", afirmou.
Ele também falou sobre as propostas para problemas já conhecidos em Vila Velha, como os alagamentos, e a necessidade de atrair mais empresas para a cidade.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

