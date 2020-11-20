Absolvido da acusação de estupro, Luiz Durão vai voltar à Assembleia do ES

Luiz Durão, ex-deputado estadual, acusado de estupro a adolescente, saindo do Fórum, em Serra Sede, após audiência em maio de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

Após ser preso e denunciado por estupro, em 2019 , o ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) foi absolvido em primeira instância ainda no ano passado e, no último dia 11, também em segunda instância. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) manteve a decisão anterior, da 2ª Vara Criminal da Serra.

Quatro dias antes, o relator do caso, desembargador Willian Silva, e os desembargadores Elizabeth Lordes e Pedro Valls Feu Rosa confirmaram a sentença de primeiro grau e absolveram o ex-parlamentar da denúncia de estupro por considerar que não havia prova suficiente de que houve constrangimento ou de que a vítima não teria consentido.

Na época dos fatos, Durão exercia mandato na Assembleia, mas já estava de saída, por não ter sido reeleito em 2018. Ainda assim, era o primeiro da lista dos mais votados para assumir o mandato caso um dos deputados eleitos por sua coligação deixassem o cargo. A coligação era formada por PDT, partido que elegeu Marcelo Santos (agora no Podemos), DEM, PPL e PSD, partido de Enivaldo. Durão teve 17.820 votos.

A situação, na época, criou um desconforto na Assembleia. Marcelo Santos até rejeitou um convite do governador para assumir a Secretaria Estadual de Esportes. Se aceitasse o posto, daria lugar ao ex-parlamentar na Casa.

RELEMBRE O CASO

Durão foi preso em flagrante, no dia 4 de janeiro de 2019 , quando saía de um motel na Serra com uma adolescente de 17 anos. A prisão foi feita pelo então delegado titular da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente, Lorenzo Pazolini, que já estava eleito, mas não havia assumido, ainda, o mandato de deputado estadual. Pazolini é candidato à Prefeitura de Vitória e, caso não seja eleito, vai dividir plenário com Durão na Assembleia.

De acordo com o advogado de Durão, Jovacy Peter, os desembargadores apenas confirmaram o entendimento da 2ª Vara Criminal da Serra, de que não havia provas suficientes para condená-lo.