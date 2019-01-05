Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Flagrado com menor em motel, deputado Luiz Durão é preso por estupro

Luiz Durão foi flagrado pela polícia saindo de um motel na Serra com uma adolescente de 17 anos por volta das 11 horas

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 23:33

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

04 jan 2019 às 23:33
Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira
O deputado estadual do Espírito Santo Luiz Durão (PDT), 71 anos, foi preso por estupro na noite desta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, onde ficará à disposição da Justiça.
Após receberem uma denúncia anônima, policiais ficaram à espera de Luiz Durão na saída de um motel na Serra. O deputado foi flagrado pela polícia saindo do local com uma adolescente de 17 anos por volta das 11 horas. Assim que deixou o local, Durão foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Vitória, onde prestou esclarecimentos sobre o caso ao delegado Lorenzo Pazolini.
O depoimento durou cerca de 5 horas. Ao final, por volta das 19h30, Durão saiu da delegacia sem algemas e em uma viatura descaracterizada. À imprensa, se limitou a dizer que o caso era um grande mal entendido. “Eu vou falar depois, em um outro momento. Não é nada disso que vocês estão pensando, nem o que estão falando”, afirmou.
O delegado da DPCA, Lorenzo Pazolini, saiu da delegacia pouco antes das 19 horas, e informou que não passaria mais informações sobre a ocorrência. Além disso, afirmou que, posteriormente, a imprensa teria acesso a uma nota contendo as informações sobre o caso.
Quase duas horas depois, às 21h20, as informações da Polícia Civil foram repassadas à imprensa. Na nota, a assessoria apenas afirmou que “o deputado Luiz Durão foi autuado por estupro e será encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, onde ficará à disposição da Justiça”.
A assessora de imprensa do deputado foi procurada diversas vezes, por meio de ligações e mensagens, para comentar o caso e apresentar a versão do deputado. Apesar das insistentes tentativas da reportagem, não houve retorno.
Já a adolescente de 17 anos foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) para realizar exame de corpo de delito. Ela também saiu do local em silêncio.
Luiz Durão faz parte da atual legislatura e é o primeiro suplente do deputado estadual e futuro secretário estadual de Esportes, Marcelo Santos (PDT). Devido à suplência, ele poderá permanecer na Assembleia. Caso continue como deputado estadual, Durão será colega do delegado Lorenzo Pazolini, responsável por sua autuação, eleito em outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Luiz Durão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados