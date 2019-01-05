Flagrado com menor em motel, deputado Luiz Durão é preso por estupro

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual do Espírito Santo Luiz Durão (PDT), 71 anos, foi preso por estupro na noite desta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, onde ficará à disposição da Justiça.

Após receberem uma denúncia anônima, policiais ficaram à espera de Luiz Durão na saída de um motel na Serra. O deputado foi flagrado pela polícia saindo do local com uma adolescente de 17 anos por volta das 11 horas. Assim que deixou o local, Durão foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Vitória, onde prestou esclarecimentos sobre o caso ao delegado Lorenzo Pazolini.

O depoimento durou cerca de 5 horas. Ao final, por volta das 19h30, Durão saiu da delegacia sem algemas e em uma viatura descaracterizada. À imprensa, se limitou a dizer que o caso era um grande mal entendido. “Eu vou falar depois, em um outro momento. Não é nada disso que vocês estão pensando, nem o que estão falando”, afirmou.

O delegado da DPCA, Lorenzo Pazolini, saiu da delegacia pouco antes das 19 horas, e informou que não passaria mais informações sobre a ocorrência. Além disso, afirmou que, posteriormente, a imprensa teria acesso a uma nota contendo as informações sobre o caso.

Quase duas horas depois, às 21h20, as informações da Polícia Civil foram repassadas à imprensa. Na nota, a assessoria apenas afirmou que “o deputado Luiz Durão foi autuado por estupro e será encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, onde ficará à disposição da Justiça”.

A assessora de imprensa do deputado foi procurada diversas vezes, por meio de ligações e mensagens, para comentar o caso e apresentar a versão do deputado. Apesar das insistentes tentativas da reportagem, não houve retorno.

Já a adolescente de 17 anos foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) para realizar exame de corpo de delito. Ela também saiu do local em silêncio.