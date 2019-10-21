Caso Luiz Durão: "Se tivesse consentimento, não teria pedido socorro", diz jovem

A única troca de palavras que eu tive com ele foi quando disse que queria sair dali e e ele falou "calma, vai ser rápido". A única vez que tinha falado com ele foi quando minha amiga me ligou. Ela falou para repetir tudo o que ele falasse. Foi na hora que perguntei em qual trajeto a gente tava, porque ele passou num trajeto que não tenho conhecimento. É um lugar que não tinha sinal de celular. Aí quando consegui falar com ela, eu perguntei a ele onde a gente estava. Aí ele disse que estávamos passando por Jacaraípe. E ela falou para perguntar pra ele quanto tempo que a gente ia demorar. Eu perguntei e ele falou: uma hora e meia. Mas eu sabia que não dava uma hora e meia. Foi a única troca de palavras que a gente teve.