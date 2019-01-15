Caso Luiz Durão: "Eu quero morrer", disse adolescente para amiga

A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça ainda diz que o. "Percebe-se uma relação de clara ascensão sobre a vítima, a qual foi ordenada a desligar o celular, deitar-se na cama e a ficar quieta (se 'acalmar'), pois assim seria rápido, o que foi grave o suficiente para derruir (destruir) psicologicamente a resistência da vítima, que sucumbiu mesmo contra a sua vontade", diz o texto da denúncia.