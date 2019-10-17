Ministério Público vai recorrer da sentença que absolveu Luiz Durão

"O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal da Serra, informa que vai recorrer da referida decisão", disse, em nota. O órgão ministerial informou também que não pode dar mais detalhes sobre o processo porque ele tramita sob sigilo. Luiz Durão foi preso em 4 de janeiro deste ano após deixar um motel acompanhado pela adolescente. Segundo o MPES o político cometeu estupro.