Ministério Público vai recorrer da sentença que absolveu Luiz Durão

O Ministério Público Estadual (MPES) informou nesta quinta-feira (17) que vai recorrer da sentença que absolveu o ex-deputado estadual Luiz Durão, 72, da acusação de ter estuprado uma jovem de 17 anos. A informação sobre a absolvição apareceu nesta quarta (16), no andamento do processo que tramita na 2ª Vara Criminal da Serra.
"O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal da Serra, informa que vai recorrer da referida decisão", disse, em nota. O órgão ministerial informou também que não pode dar mais detalhes sobre o processo porque ele tramita sob sigilo. Luiz Durão foi preso em 4 de janeiro deste ano após deixar um motel acompanhado pela adolescente. Segundo o MPES o político cometeu estupro.