Veja o perfil do deputado estadual Luiz Durão, preso por estupro no ES

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

Aos 71 anos, Luiz Durão acumula não só um histórico de cargos políticos, mas também uma carreira bem sucedida no ramo agropecuário, que o torna um dos parlamentares mais ricos do Estado. Em 2018, ele declarou à Justiça eleitoral possuir um patrimônio avaliado em R$ 2,55 milhões.

Sua vida pública teve início ainda na década de 60, quando foi vice-prefeito de Linhares. Daí por diante, assumiu por duas vezes a prefeitura da cidade (nos mandatos de 1978 e de 1988) e foi eleito por duas vezes para o cargo de deputado federal em 1995 e em 2001, quando assumiu a vaga como suplente.

Para além disso, elegeu-se também como deputado estadual em 2010. Já na condição de suplente, voltou à Assembleia em 2016 no lugar de Rodrigo Coelho, que na época passou a integrar o Executivo estadual como Secretário de Assistência Social. Em agosto do ano passado, Durão foi empossado deputado novamente após Coelho ter sido eleito pelos deputados conselheiro do Tribunal de Contas (TCES).

Além pecuarista, é também advogado e possui quatro poços de Petróleo em Linhares. Entre os bens declarados à Justiça eleitoral, estão carros , terrenos e fundos de investimentos, avaliados em mais de R$ 360 mil. A lista extensa de patrimônio rendeu ao pedetista, no passado, o apelido de “sheik”, como era chamado entre antigos parlamentares.

O CASO

Luiz Durão foi preso por estupro na noite desta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, onde ficará à disposição da Justiça.

Após receberem uma denúncia anônima, policiais ficaram à espera de Luiz Durão na saída de um motel na Serra. O deputado foi flagrado pela polícia saindo do local com uma adolescente de 17 anos por volta das 11 horas. Assim que deixou o local, Durão foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Vitória, onde prestou esclarecimentos sobre o caso ao delegado Lorenzo Pazolini.

O depoimento durou cerca de 5 horas. Ao final, por volta das 19h30, Durão saiu da delegacia sem algemas e em uma viatura descaracterizada. À imprensa, se limitou a dizer que o caso era um grande mal entendido. “Eu vou falar depois, em um outro momento. Não é nada disso que vocês estão pensando, nem o que estão falando”, afirmou.

O delegado da DPCA, Lorenzo Pazolini, saiu da delegacia pouco antes das 19 horas, e informou que não passaria mais informações sobre a ocorrência. Além disso, afirmou que, posteriormente, a imprensa teria acesso a uma nota contendo as informações sobre o caso.

Quase duas horas depois, às 21h20, as informações da Polícia Civil foram repassadas à imprensa. Na nota, a assessoria apenas afirmou que “o deputado Luiz Durão foi autuado por estupro e será encaminhado ao Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar, onde ficará à disposição da Justiça”.

A assessora de imprensa do deputado foi procurada diversas vezes, por meio de ligações e mensagens, para comentar o caso e apresentar a versão do deputado. Apesar das insistentes tentativas da reportagem, não houve retorno.

Já a adolescente de 17 anos foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) para realizar exame de corpo de delito. Ela também saiu do local em silêncio.