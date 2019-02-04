Prisão de Luiz Durão completa um mês nesta segunda-feira

Deputado Luiz Durão está preso suspeito de estupro contra a jovem de 17 anos Crédito: Fernando Madeira

A prisão do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT), acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, completou um mês nesta segunda-feira (04). No início de janeiro, ele foi detido logo após deixar um motel na Serra com a jovem. Em seguida, exames confirmaram que houve contato sexual

O crime investigado é inafiançável, e o ex-deputado continua preso, à disposição da Justiça. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra ele, por estupro , e a caberá à 2ª Vara Criminal da Serra aceitá-la ou não. Só quando uma denúncia é aceita, o investigado torna-se réu.

Todo o caso de Luiz Durão é cercado de complexidades. Uma delas diz respeito aos efeitos do não envio à Assembleia Legislativa dos autos da prisão. A Constituição Estadual determina que isso ocorra em até 24 horas quando um parlamentar é preso em flagrante, para que o parlamento analise a prisão.

Como não foi reeleito, desde o último dia 1º Luiz Durão não conta mais com foro privilegiado. A prisão em flagrante foi lavrada pelo delegado Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Menos de um mês depois, Pazolini, eleito deputado estadual em outubro, pelo PRP, tomou posse na Assembleia Legislativa.

Outra complexidade é relacionada à instância na qual deveria tramitar o caso. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que só devem ser processos e julgados por instâncias superiores autoridades com o chamado foro privilegiado que respondam por crimes praticados no exercício do mandato ou em razão dele. Foi a primeira vez em que a nova interpretação foi aplicada no Estado.

Durante a atuação no caso Luiz Durão, Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça (TJES) manifestaram opiniões contrastantes sobre o tratamento processual adequado . A tramitação começou no segundo grau porque havia uma possibilidade de a adolescente ter alguma ligação laboral com o gabinete do ex-deputado, o que acabou descartado.

Ainda dentro da tramitação processual, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou uma questão de ordem ao TJES . Quer que os desembargadores mantenham na segunda instância, até que uma denúncia seja oferecida, qualquer prisão em flagrante de autoridade com foro especial. A medida, na avaliação de alguns juristas, poderia manter por mais tempo no segundo grau investigações que deveriam tramitar no primeiro.