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Decisão da Justiça

Desembargadora manda soltar Luiz Durão

Acusado de estupro, o ex-deputado estava preso desde o dia 4 de janeiro.
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

15 fev 2019 às 23:41

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 23:41

Crédito: Fernando Madeira
A desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Rozenéa Martins de Oliveira, concedeu na tarde desta sexta-feira (15) um habeas corpus ao ex-deputado Luiz Durão (PDT), preso desde o dia 4 de janeiro. Ele é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos.
As informações são de um dos advogados de Luiz Durão, Danilo Araújo Carneiro.
> Durão vira réu por estupro
O ex-parlamentar está preso no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, e deve deixar a unidade ainda na noite deste sexta. Há movimentação de familiares e amigos do lado de fora do quartel.
Mais informações em instantes.

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