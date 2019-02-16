Desembargadora manda soltar Luiz Durão

A desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Rozenéa Martins de Oliveira, concedeu na tarde desta sexta-feira (15) um habeas corpus ao ex-deputado Luiz Durão (PDT), preso desde o dia 4 de janeiro. Ele é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos.
As informações são de um dos advogados de Luiz Durão, Danilo Araújo Carneiro.
O ex-parlamentar está preso no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória, e deve deixar a unidade ainda na noite deste sexta. Há movimentação de familiares e amigos do lado de fora do quartel.
Mais informações em instantes.