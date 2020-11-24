'Invasão de hospital' e 'candidato fake news': as frases do debate de Vitória

No primeiro debate do segundo turno em Vitória promovido pela Rede Gazeta, Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) priorizaram propostas, mas não deixaram de lado ironias e críticas durante o confronto. Em alguns momentos, subiram o tom, acusando um ao outro de "faltar com a verdade".
De acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (23), Pazolini lidera as intenções de voto com 48%. Coser segue logo atrás, com 43%. Os dois se enfrentam no segundo turno na Capital, que acontece no dia 29 de novembro.
Veja as principais frases que marcaram o debate entre os candidatos:
Delegado Pazolini
(Republicanos)
"Aqueles que precisam, no momento de pós-pandemia, serão acolhidos, mas terão uma porta de saída, eles não ficarão permanentemente recebendo benefício porque terão sua emancipação garantida"
"Gestor tem que ter ética, mas, principalmente, uma equipe técnica qualificada, com pessoas que sejam escolhidas no mercado pela sua competência. Não adianta simplesmente nomear amigos, padrinhos ou pessoas com ligação político-partidária"
"Ele [Magno Malta] não será um conselheiro e não participará do meu governo. Meu governo será formado por uma equipe técnica, uma equipe de pessoas qualificadas. Eu tenho independência para isso"
Delegado Pazolini no debate realizado pela A Gazeta e CBN
"Não houve invasão. É uma inverdade. O candidato da fake news volta a atuar. É dever de todo parlamentar fiscalizar o Poder Executivo. Os profissionais do hospital estavam em risco"
"O problema não é a receita. O problema é a gestão. Os últimos 16 anos não primaram pela boa técnica. Não tiveram como prioridade ocupar com cargos técnicos as secretarias. O que teve foi barganha política, ou seja, troca de favores"
"Eu não tenho grupo político, ajo independentemente. O que for bom, tem meu voto favorável. Não há vinculação político-eleitoral. Todos que defendem a vida podem estar ao meu lado"
"Temos uma proposta clara, está no nosso plano de governo: a extinção da Linha Verde. Vamos abrir um diálogo franco com a cidade. A Linha Verde deu errado, tem que ter coragem de enfrentar e resolver o problema"
"Não basta só contratar profissionais. Tem que ter foco na gestão, na preparação de uma equipe técnica, não é inchar a máquina pública e colocar só mais servidores para dentro. É preciso, sim, não colocar a companheirada para dentro"
João Coser
(PT)
"Acho que delegado tem que cuidar da delegacia. Ele fala que no gabinete dele vai cuidar de toda a cidade. A delegacia tem uns 500 metros, ela foi roubada. Delegacia no período que ele era delegado"
"Vou fazer de tudo que eu puder para que as pessoas se sintam seguras, fortalecendo a guarda, a ação social, articulando Polícia Militar e Polícia Civil, que são importantes na estrutura da cidade. Mas não é o prefeito que vai fazer tudo sozinho"
"Vamos investir em Jardim Camburi, mas precisamos fazer muito mais do lado de cá. Temos que dar mais para quem tem menos para diminuir a desigualdade"
"Quando você quer buscar informação você tem outros instrumentos. Ocupar hospital não foi correto. Foi uma ação política para tentar angariar prestígio e voto. Poderia chamar os profissionais para conversar fora do hospital"
João Coser no debate realizado pela A Gazeta e CBN
"Tem muita gente que defende o sistema privado. O SUS salvou o Brasil, é um exemplo para o mundo inteiro e foi muito importante. Minha ação será de fortalecer o SUS e os profissionais da saúde, que merecem respeito"
"Não dá para falar que vou gastar na mesma proporção que gastava. Se eu não tenho a mesma arrecadação, isso não é possível. Inclusive, não temos como buscar financiamento para pagar custeio"
"Sou a favor de um transporte coletivo mais humanizado, porque ele carrega a maior parte da população. E a Linha Verde, em uma extensão maior, é importante. Nosso desafio é integrar o sistema municipal com o estadual. É uma injustiça o morador pagar duas passagens"
"Se Vitória chegou ao estágio que chegou hoje é porque ela não arrisca, ela acredita naquelas pessoas que falam o que podem fazer, que têm responsabilidade, que têm serenidade, que têm experiência"
Correção
24/11/2020 - 12:50
Na versão anterior desta matéria uma frase de Pazolini foi escrita de forma incorreta. O texto dizia "É dever de todo parlamentar fiscalizar os atos do Poder Legislativo". Mas ele disse na verdade que "É dever de todo parlamentar fiscalizar os atos do Poder Executivo". A informação foi corrigida.