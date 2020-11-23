Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini tem 48% e Coser, 43%

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser disputam a Prefeitura de Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 48% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Vitória enquanto o ex-prefeito João Coser (PT) tem 43%. É a primeira pesquisa eleitoral do Ibope no segundo turno da disputa.

O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope na Serra - Sergio Vidigal tem 56 por cento e Fabio Duarte, 32 por cento

Com esse resultado, os dois candidatos estão empatados tecnicamente, mas apenas quando considerado o limite da margem de erro. Ou seja, se Coser tivesse 4 pontos percentuais a mais, chegando a 47%, ou Pazolini quatro pontos a menos, com 44%, por exemplo.

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito de Vitória o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)

Pazolini foi o candidato mais votado no 1º turno, com 30,95% dos votos válidos, enquanto João Coser (PT) conquistou 21,82%, resultado muito próximo do terceiro colocado, Gandini (Cidadania), que teve 21,12%.

Entre os candidatos de Vitória derrotados, poucos optaram por manifestar algum apoio para o 2º turno. Somente Neuzinha (PSDB) declarou aliança com Pazolini , enquanto Namy Chequer (PCdoB) e Gilbertinho Campos (PSOL) passaram a pedir votos para João Coser. Os outros candidatos, inclusive Gandini, decidiram pessoalmente permanecer neutros, embora, em alguns casos, seus partidos tenham fechado apoio a um dos dois candidatos.

Foi o que ocorreu com o PSB , partido do governador Renato Casagrande, que teve a candidatura de Sérgio Sá. Embora Sérgio e o governador não tenham manifestado publicamente um lado, o partido preferiu apoiar Coser.

Nessas duas semanas da curta campanha de 2º turno, os candidatos continuaram investindo em percorrer a cidade em caminhadas e trios elétricos, e no horário eleitoral gratuito no rádio e TV, começaram em tom respeitoso, ainda sem mútuos ataques, e tentando não estão levar a campanha para o campo ideológico.

A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. Podem estar guardando as alfinetadas e indiretas, contudo, para esta última semana, em que participam de uma maratona de debates e entrevistas. Nesta segunda-feira (23), Pazolini e Coser participam de seu primeiro debate na campanha de 2º turno, realizado pore a Rádio CBN Vitória.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Pazolini aparece com 53%, e João Coser marca 47%.

Em qual destes candidatos a prefeito de Vitória o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 53%

(Republicanos): 53% João Coser (PT): 47%

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda, mas os dois candidatos registram uma diferença menor. Pazolini tem 42% e Coser, 40%.

Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vitória fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 42%



João Coser (PT): 40%

(PT): 40% Outros: 1%

1% Branco/nulo: 7%

7% Não sabem ou preferem não opinar: 10%

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acham que vai ganhar as eleições em Vitória, sem considerar sua preferência. Pazolini foi apontado por 55% dos entrevistados e João Coser, por 36%.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vitória?

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 55%



(Republicanos): 55% João Coser (PT): 36%



(PT): 36% Não sabem ou preferem não opinar: 8%

