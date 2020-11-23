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Segundo turno

Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini tem 48% e Coser, 43%

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o ex-prefeito da cidade João Coser (PT) disputam a vaga de prefeito da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:02

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:02

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno - Vitória - João Coser e Lorenzo Pazolini
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser disputam a Prefeitura de Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto
O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 48% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Vitória enquanto o ex-prefeito João Coser (PT) tem 43%. É a primeira pesquisa eleitoral do Ibope no segundo turno da disputa. 
O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa Ibope na Serra - Sergio Vidigal tem 56 por cento e Fabio Duarte, 32 por cento
Com esse resultado, os dois candidatos estão empatados tecnicamente, mas apenas quando considerado o limite da margem de erro. Ou seja, se Coser tivesse 4 pontos percentuais a mais, chegando a 47%, ou Pazolini quatro pontos a menos, com 44%, por exemplo.

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito de Vitória o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
Pazolini foi o candidato mais votado no 1º turno, com 30,95% dos votos válidos, enquanto João Coser (PT) conquistou 21,82%, resultado muito próximo do terceiro colocado, Gandini (Cidadania), que teve 21,12%. 
Entre os candidatos de Vitória derrotados, poucos optaram por manifestar algum apoio para o 2º turno. Somente Neuzinha (PSDB) declarou aliança com Pazolini, enquanto Namy Chequer (PCdoB) e Gilbertinho Campos (PSOL) passaram a pedir votos para João Coser. Os outros candidatos, inclusive Gandini, decidiram pessoalmente permanecer neutros, embora, em alguns casos, seus partidos tenham fechado apoio a um dos dois candidatos.
Foi o que ocorreu com o PSB, partido do governador Renato Casagrande, que teve a candidatura de Sérgio Sá. Embora Sérgio e o governador não tenham manifestado publicamente um lado, o partido preferiu apoiar Coser.  
Nessas duas semanas da curta campanha de 2º turno, os candidatos continuaram investindo em percorrer a cidade em caminhadas e trios elétricos, e no horário eleitoral gratuito no rádio e TV, começaram em tom respeitoso, ainda sem mútuos ataques, e tentando não estão levar a campanha para o campo ideológico.
Podem estar guardando as alfinetadas e indiretas, contudo, para esta última semana, em que participam de uma maratona de debates e entrevistas. Nesta segunda-feira (23), Pazolini e Coser participam de seu primeiro debate na campanha de 2º turno, realizado por A Gazeta e a Rádio CBN Vitória.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Pazolini aparece com 53%, e João Coser marca 47%.
Em qual destes candidatos a prefeito de Vitória o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 53%
  • João Coser (PT): 47%

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INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda, mas os dois candidatos registram uma diferença menor. Pazolini tem 42% e Coser, 40%. 
Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vitória fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 42%
  • João Coser (PT):  40%
  • Outros: 1%
  • Branco/nulo: 7%
  • Não sabem ou preferem não opinar: 10%

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acham que vai ganhar as eleições em Vitória, sem considerar sua preferência. Pazolini foi apontado por 55% dos entrevistados e João Coser, por 36%.  
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vitória?
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 55%
  • João Coser (PT): 36%
  • Não sabem ou preferem não opinar: 8%

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-05907/2020.

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