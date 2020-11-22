A campanha de candidatos na Grande Vitória no único domingo do 2º turno

Pela manhã, foi Max quem passou pelas ruas dos bairros da região, em uma carreata que começou com uma visita à feira de Terra Vermelha. Antes, ele tinha se encontrado com lideranças religiosas no Ibes. Arnaldinho participou da missa na Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, e só passou pela Grande Terra Vermelha após o almoço, junto com o presidente do Podemos em Vila Velha, o vereador eleito Bruno Lorenzutti, e o prefeito de Viana e presidente estadual do partido, Gilson Daniel.