A campanha de candidatos na Grande Vitória no único domingo do 2º turno

Em uma campanha política, os sábados e domingos são os dias mais preciosos para os candidatos para tentar ganhar votos. É o dia em que a maioria dos trabalhadores está de folga em casa, nas ruas, em comércios ou bares e mais dispostos a ouvir as propostas dos candidatos. Como nas eleições deste ano, este domingo (22) foi o único nesta reta final entre o primeiro e segundo turno, quem ainda está no páreo na Grande Vitória intensificou a campanha.
Em Vitória, houve debate durante a tarde entre o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o ex-prefeito João Coser (PT) na Associação dos Pastores de Vitória (APEV). Pela manhã, Lorenzo fez uma carreata pela Grande Goiabeiras. Já Coser visitou a feira de Nova Palestina e fez uma carreata com professores e profissionais da Educação, que saiu do Tancredão e passou por diversos bairros da cidade, de Santo Antônio a Goiabeiras. Durante a noite, o candidato se reuniu com lideranças da Igreja Católica em Itararé.
CARIACICA
Em Cariacica, o deputado estadual e candidato a prefeito Euclério Sampaio (DEM) visitou a feira de Campo Grande e conversou com alguns peladeiros, no Campo do Palmeiras, no bairro Aparecida. Ele também participou de reuniões com o vereador eleito Flávio Preto (PSB) e com o vereador Léo do Iapi (PDT). Nas redes sociais, Euclério publicou um vídeo de apoio gravado pela deputada federal Lauriete (PSC).
A candidata Célia Tavares (PT) participou de uma carreata pela manhã, que saiu do estádio da Desportiva, em Jardim América, e percorreu diversos bairros, nas regiões de Alto Lage, Porto de Santana e Itacibá. Junto dela esteve seu principal apoiador, o deputado federal Helder Salomão (PT) e seu recente aliado, o candidato a prefeito Saulo Andreon (PSB), que foi derrotado no 1º turno. Célia também contou com o apoio de militantes do PCdoB, PCB, PSOL, Solidariedade, PSB, PV e PT.
O PSB do governador Renato Casagrande ficou neutro e liberou seus filiados para apoiar quem quisessem. Como pontuou o colunista Vitor Vogas, os membros do governo ficaram ao lado de Euclério, enquanto a maior parte dos militantes e a juventude do partido entraram para a campanha de Célia.
VILA VELHA
Em Vila Velha, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB), que disputam o segundo turno, escolheram a mesma região para investir o único domingo da campanha, a Grande Terra Vermelha. Curiosamente, a região é onde o terceiro candidato mais votado em Vila Velha, o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), costuma ter mais votos e pode ser o fiel da balança na disputa entre Arnaldinho e Max.
Pela manhã, foi Max quem passou pelas ruas dos bairros da região, em uma carreata que começou com uma visita à feira de Terra Vermelha. Antes, ele tinha se encontrado com lideranças religiosas no Ibes. Arnaldinho participou da missa na Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, e só passou pela Grande Terra Vermelha após o almoço, junto com o presidente do Podemos em Vila Velha, o vereador eleito Bruno Lorenzutti, e o prefeito de Viana e presidente estadual do partido, Gilson Daniel.
SERRA
Na Serra, o deputado federal Sergio Vidigal visitou o bairro Feu Rosa, um dos maiores colégios eleitorais da cidade pela manhã. Ele também passou pelos bairros São Marcos, Nossa Senhora da Conceição, Colina da Serra, Palmeiras e Divinópolis. Durante a noite, ele participou de um culto religioso. O vereador e também candidato a prefeito Fabio Duarte (Rede) preferiu não divulgar sua agenda do domingo, segundo sua assessoria de imprensa, por questão de estratégia.