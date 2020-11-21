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Eleições 2º turno

Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno das eleições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 19:47

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 19:47

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno
Arnaldinho Borgo e Max filho disputam o segundo turno em Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Netto
Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%
Com 58% das intenções de voto, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) larga na frente na disputa pela Prefeitura de Vila Velha na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para o segundo turno. O prefeito Max Filho (PSDB) tem 31%, enquanto 8% pretendem votar em branco ou nulo e 3% não souberam responder.
O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. 

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
Arnaldinho ampliou a vantagem que obteve no primeiro turno, quando foi o candidato mais votado, com 36%. Ele deixou para trás o atual prefeito Max Filho, que teve 22,9% dos votos, e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), com 19,3%
A votação expressiva do candidato do Podemos, que durante muito tempo correu por fora na disputa, confirmou a rejeição de forças políticas mais tradicionais em Vila Velha. O vereador tem se apresentado como um nome novo, que vai combater a "velha política" na cidade. Nesta semana, contudo, recebeu apoio de Neucimar Fraga.
Arnaldinho está em seu segundo mandato na Câmara municipal. Na Casa, sempre se destacou por ser de oposição ao prefeito, fazendo críticas duras. Os ataques aumentaram na disputa pela prefeitura, sendo ignorados por Max no primeiro turno. No entanto, a postura mudou nesta segunda etapa. 

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Max Filho, que vê a reeleição cada vez mais distante, subiu o tom nesta sexta-feira (20), no primeiro dia de propaganda eleitoral do segundo turno. O tucano tem centrado sua campanha em confrontar os perfis dos candidatos, colocando seu adversário como inexperiente e uma "aventura" para o município.
Max aposta no discurso de que é um gestor com experiência e usa as obras de sua gestão como vitrine política. O prefeito também reforça a parceria estabelecida com o governo estadual. O partido do governador Renato Casagrande (PSB) está na coligação de Max, mas o próprio governador não se manifestou sobre a disputa em Vila Velha.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Arnaldinho aparece com 65%. Max marca 35%.
Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)
  • Arnaldinho Borgo (Podemos) 65%
  • Max Filho (PSDB) 35%

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INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda. Arnaldinho tem 46% e Max, 26%. 
Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vila Velha fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
  • Arnaldinho Borgo (Podemos) 46%
  • Max Filho (PSDB) 26%
  • Outros 2%
  • Branco/nulo 11%
  • Não sabem ou preferem não opinar 15%

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EXPECTATIVA DE VITÓRIA 

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acham que vai ganhar as eleições em Vila Velha, sem considerar sua preferência. Arnaldinho foi apontado por 64% dos entrevistados e Max Filho, por 25%.  
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vila Velha?
  • Arnaldinho Borgo (Podemos) 64%
  • Max Filho (PSDB) 25%
  • Não sabem ou preferem não opinar 11% 
O segundo turno acontece no dia 29 de novembro em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses locais há mais de 200 mil eleitores e nenhum dos candidatos que disputaram o primeiro turno tiveram mais de 50% dos votos. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 19 e 21 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-03533/2020

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