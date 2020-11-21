Arnaldinho Borgo e Max filho disputam o segundo turno em Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Netto

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%

Com 58% das intenções de voto, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) larga na frente na disputa pela Prefeitura de Vila Velha na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para o segundo turno. O prefeito Max Filho (PSDB) tem 31%, enquanto 8% pretendem votar em branco ou nulo e 3% não souberam responder.

O recorte é na intenção estimulada de votos, considerando os votos totais, ou seja, incluindo os que se disseram indecisos e os votos brancos e nulos, no cálculo do percentual. A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)

A votação expressiva do candidato do Podemos, que durante muito tempo correu por fora na disputa, confirmou a rejeição de forças políticas mais tradicionais em Vila Velha. O vereador tem se apresentado como um nome novo, que vai combater a "velha política" na cidade. Nesta semana, contudo, recebeu apoio de Neucimar Fraga.

Arnaldinho está em seu segundo mandato na Câmara municipal. Na Casa, sempre se destacou por ser de oposição ao prefeito, fazendo críticas duras. Os ataques aumentaram na disputa pela prefeitura, sendo ignorados por Max no primeiro turno. No entanto, a postura mudou nesta segunda etapa.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Considerando-se os votos válidos, excluindo os votos brancos, nulos e os indecisos, que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado, Arnaldinho aparece com 65%. Max marca 35%.

Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)

Arnaldinho Borgo (Podemos) 65%

(Podemos) 65% Max Filho (PSDB) 35%

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda. Arnaldinho tem 46% e Max, 26%.

Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vila Velha fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)

Arnaldinho Borgo (Podemos) 46%



Max Filho (PSDB) 26%

(PSDB) 26% Outros 2%

2% Branco/nulo 11%

11% Não sabem ou preferem não opinar 15%

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acham que vai ganhar as eleições em Vila Velha, sem considerar sua preferência. Arnaldinho foi apontado por 64% dos entrevistados e Max Filho, por 25%.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vila Velha?

Arnaldinho Borgo (Podemos) 64%

(Podemos) 64% Max Filho (PSDB) 25%

(PSDB) 25% Não sabem ou preferem não opinar 11%

O segundo turno acontece no dia 29 de novembro em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses locais há mais de 200 mil eleitores e nenhum dos candidatos que disputaram o primeiro turno tiveram mais de 50% dos votos.