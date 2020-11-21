Max Filho tem que ir para o tudo ou nada contra Arnaldinho Borgo

Arnaldinho lidera com muita vantagem sobre Max Filho o segundo turno em Vila Velha Crédito: Amarildo

Arnaldinho Borgo (Podemos) no 2º turno da eleição à Prefeitura de Vila Velha. É o que revela a primeira pesquisa eleitoral do Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta na etapa decisiva da campanha. A pouco menos de uma semana da votação final, daqui a dois domingos (29), Arnaldinho consolidou o favoritismo estabelecido no 1º turno e abriu a confortável margem de 27 pontos de vantagem em relação a Max, na intenção de voto estimulada. Nessa medição, o vereador de dois mandatos tem 58%, contra 31% do prefeito que está prestes a encerrar a sua terceira administração na segunda maior cidade do Estado. Um cenário difícil, muito difícil, praticamente impossível de ser revertido. Possível é, mas as probabilidades estão todas contra o prefeito Max Filho (PSDB) e a favor do vereador(Podemos) no 2º turno da eleição à Prefeitura de Vila Velha. É o que revela a primeira pesquisa eleitoral do Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta na etapa decisiva da campanha. A pouco menos de uma semana da votação final, daqui a dois domingos (29), Arnaldinho consolidou o favoritismo estabelecido no 1º turno e abriu a confortável margem de 27 pontos de vantagem em relação a Max, na intenção de voto estimulada. Nessa medição, o vereador de dois mandatos tem 58%, contra 31% do prefeito que está prestes a encerrar a sua terceira administração na segunda maior cidade do Estado.

Curiosamente, uma eleição que a esta altura parece muito perto de estar decidida acaba proporcionando uma situação para lá de interessante, que vai valer muito a pena conferir nesta reta final de campanha. Quem se interessa por política não pode deixar de acompanhar: os dias derradeiros de embate entre Max e Arnaldinho – agora em um confronto direto – prometem ser daqueles épicos.

Para começar, a uma distância tão grande de Arnaldinho, Max Filho se vê obrigado a partir para o tudo ou nada. Na história política do prefeito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, seus momentos mais interessantes foram aqueles em que ele "foi para a briga", de peito aberto, com quem estava acima dele. Que o diga Paulo Hartung, entre 2003 e 2008. Pois bem: em termos de projeção de resultado, Arnaldinho, neste momento, está muito acima de Max.

Agora, a 27 pontos de Arnaldinho e a praticamente uma semana da votação decisiva, Max não tem absolutamente nada a perder. Chegou a hora de ir para cima com tudo o que tem. O filho de Max Mauro, que puxou e até aprimorou o estilo combativo do pai, não há de cair prostrado. Vai, isso sim, cair atirando, postando-se desde já como líder da vigilante oposição a Arnaldinho (em uma inusitada inversão de papéis, visto que encontrou justamente no candidato do Podemos o principal, se não único, vereador de oposição à sua gestão na Câmara de Vila Velha nos últimos quatro anos).

Em outras palavras, chegou a hora de o prefeito Max Filho, até agora tranquilo, sereno e muito civilizado, liberar aquele "alter ego" que todos nós bem conhecemos e que, até este momento, não se manifestou nesta campanha: o personagem que, em 2016, no auge dos épicos debates (aliás, combates) de Max contra Neucimar Fraga, apelidamos na coluna de "Mad Max" (em alusão ao protagonista da franquia de ação dos anos 1980 no cinema, que lançou ao estrelato o ator Mel Gibson, quando Max era adolescente e pegava onda na praia de Coqueiral de Itaparica).

Naquela ocasião, para completar a analogia, apelidamos de "Neucimarvel" o ex-prefeito Neucimar Fraga, que polarizou com "Mad Max" a disputa de 2016 e, desta vez, ficou de fora do 2º turno, no qual já declarou apoio a Arnaldinho para ajudar a derrotar o seu arquirrival.

Sem nada a perder, Max com certeza "vai para cima" de Arnaldinho com tudo o que tem e, aliás, já está demonstrando essa autodeterminação. Nesta primeira semana de 2º turno, tanto nas entrevistas como na retomada do horário eleitoral e até no novo jingle de campanha, está muito clara a estratégia de Max de tratar Arnaldinho como um "aventureiro" supostamente sem conteúdo algum por trás da forma, da loquacidade e do discurso de "renovação política".

Para acentuar o alegado "despreparo" do seu oponente, o prefeito tem abusado dos diminutivos em referência a Arnaldinho, praticamente infantilizando-o (falemos claramente: tomando-o por "menino"), com expressões como "candidatinho", "projetinho" etc.

Ao mesmo tempo, em oposição ao alegado despreparo e à apontada superficialidade do concorrente bem mais jovem (37 anos contra 52), Max tem se apresentado como um símbolo de experiência, segurança e estabilidade política.

A questão é que o líder da pesquisa também é um político duro. O vereador que desponta muito na frente não deve abaixar a cabeça e ignorar as investidas do prefeito contra ele.

A julgar por seu estilo político e pela maneira bastante barulhenta e combativa com que exercitou (praticamente sozinho) oposição a Max na Câmara de Vila Velha ao longo de todo o atual mandato, e a julgar por suas primeiras declarações e entrevistas logo após a vitória no 1º turno, Arnaldinho deve responder fogo com fogo.