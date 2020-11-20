Na TV, Max sobe o tom e Arnaldinho acusa prefeito de espalhar desinformação

Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) trocaram ataques durante a propaganda eleitoral Crédito: Reprodução

No primeiro dia da propaganda eleitoral do segundo turno, o tom subiu entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Vila Velha. O prefeito, Max Filho (PSDB) , que até então tinha feito uma campanha sem embates, criticou Arnaldinho Borgo (Podemos), dizendo que ele era "espertinho" e uma aventura. O vereador, por sua vez, acusou o prefeito de praticar a velha política e espalhar desinformação na cidade.

A propaganda de Arnaldinho foi a primeira a ser veiculada na TV. Logo em seguida, veio a de Max. A ordem de exibição é decidida por meio de sorteio, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Cada candidato teve direito a cinco minutos.

O vereador usou o espaço para reforçar o discurso de renovação, mostrar suas propostas, mas, principalmente, para desmentir informações que ele alega estarem sendo disseminadas pelo prefeito na cidade.

"Estão querendo enganar o povo de Vila Velha. Isso é maldade e jogo sujo da velha política, que já viu que está perdendo a eleição e não quer renovação", após dar exemplo de um conteúdo que afirma ser mentira.

"Não acredite em boatos, 'fake news', nessas maldades, acredite na renovação [...] Confie em mim, porque mentira não é comigo", afirmou. Arnaldinho ainda acusou Max de não terminar obras e disse: "No meu governo não vai haver perseguição e nem assédio moral ao servidor".

A campanha de Max apostou em um confronto de perfis entre os candidatos, apresentando o prefeito como um gestor experiente ante a inexperiência de Arnaldinho. "Temos que optar pela continuidade de uma gestão testada e aprovada, que melhorou a sua vida e dos seus familiares ou uma aventura", afirma. "O outro é um caminho duvidoso, incerto", ressalta.

Adotando uma posuta bem diferente do primeiro turno, quando evitou embates e priorizou mostrar obras de sua gestão, Max ironizou o discurso de renovação de Arnaldinho e fez até uma rima com o nome do candidato, criticando o mandato dele enquanto vereador.

"O Arnaldinho espertinho só fazia discursinho. Não aprovava quase nenhum projetinho, reclamava um pouquinho, pedia um carguinho e fazia beicinho". E completa: "Max fez e faz. Arnaldinho, tadinho, só blá-blá-blá."