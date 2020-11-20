Na TV, Max sobe o tom e Arnaldinho acusa prefeito de espalhar desinformação

No primeiro dia da propaganda eleitoral do segundo turno, o tom subiu entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Vila Velha. O prefeito, Max Filho (PSDB), que até então tinha feito uma campanha sem embates, criticou Arnaldinho Borgo (Podemos), dizendo que ele era "espertinho" e uma aventura. O vereador, por sua vez, acusou o prefeito de praticar a velha política e espalhar desinformação na cidade.
A propaganda de Arnaldinho foi a primeira a ser veiculada na TV. Logo em seguida, veio a de Max. A ordem de exibição é decidida por meio de sorteio, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Cada candidato teve direito a cinco minutos.
O vereador usou o espaço para reforçar o discurso de renovação, mostrar suas propostas, mas, principalmente, para desmentir informações que ele alega estarem sendo disseminadas pelo prefeito na cidade.
"Estão querendo enganar o povo de Vila Velha. Isso é maldade e jogo sujo da velha política, que já viu que está perdendo a eleição e não quer renovação", após dar exemplo de um conteúdo que afirma ser mentira.
"Não acredite em boatos, 'fake news', nessas maldades, acredite na renovação [...] Confie em mim, porque mentira não é comigo", afirmou. Arnaldinho ainda acusou Max de não terminar obras e disse: "No meu governo não vai haver perseguição e nem assédio moral ao servidor".
A campanha de Max apostou em um confronto de perfis entre os candidatos, apresentando o prefeito como um gestor experiente ante a inexperiência de Arnaldinho. "Temos que optar pela continuidade de uma gestão testada e aprovada, que melhorou a sua vida e dos seus familiares ou uma aventura", afirma. "O outro é um caminho duvidoso, incerto", ressalta.
Adotando uma posuta bem diferente do primeiro turno, quando evitou embates e priorizou mostrar obras de sua gestão, Max ironizou o discurso de renovação de Arnaldinho e fez até uma rima com o nome do candidato, criticando o mandato dele enquanto vereador.
"O Arnaldinho espertinho só fazia discursinho. Não aprovava quase nenhum projetinho, reclamava um pouquinho, pedia um carguinho e fazia beicinho". E completa: "Max fez e faz. Arnaldinho, tadinho, só blá-blá-blá."
O 2º segundo turno das eleições está marcado para o domingo do dia 29 de novembro, e também vai ocorrer nas cidades de Vitória, Serra e Cariacica.
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao segundo turno, para a Capital e para Vila Velha, vai até o dia 27 de novembro. Na rádio, ela acontece das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. E na TV, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.