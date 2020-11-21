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Eleições 2020

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB) decidem o segundo turno das eleições em Vila Velha e foram entrevistados por A Gazeta. Assista!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 17:23

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 17:23

Eleições 2020 - Entrevistas 2º turno
Arnaldinho Borgo e Max Filho disputam o segundo turno em Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Netto
Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), foram entrevistados por A Gazeta na tarde de quinta-feira (19). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como temas que marcam suas campanhas. 
As perguntas foram elaboradas por jornalistas de A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeos com as entrevistas.

ARNALDINHO BORGO (PODEMOS)

O vereador Arnaldinho Borgo foi o primeiro a ser entrevistado. Ele falou sobre projetos nas áreas de saúde, assistência social e segurança. Também criticou grupos políticos que administraram a cidade nos últimos 40 anos e disse que terá uma forma diferente de fazer política: "Nunca me escondi dentro da minha casa quando a cidade ficou alagada".

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MAX FILHO (PSDB)

O prefeito Max Filho (PSDB) respondeu perguntas a respeito de empreendedorismo, saneamento básico e educação. Ele afirmou não ver com preocupação o apoio dado pelo ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), derrotado no 1º turno, a Arnaldinho. "O eleitorado de Vila Velha não é de cabresto. É um povo livre, que escolhe os seus governantes de forma livre e não vai ser pelo pedido desse ou daquele político que ele vai escolher esse ou aquele candidato."

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