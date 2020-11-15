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Drone da Polícia Federal flagra boca de urna em Vila Velha

O homem, que é cabo eleitoral de um candidato a vereador, estava entregando santinhos e pedindo votos aos eleitores

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 20:38
Polícia Federal aborda cabo eleitoral que fazia boca de urna em Vila Velha
Polícia Federal aborda cabo eleitoral que fazia boca de urna em Vila Velha Crédito: Diculgação / Polítcia Federal
Os drones da Polícia Federal flagraram neste domingo (15) o cabo eleitoral de um vereador fazendo boca de urna em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo o órgão, o homem fazia a entrega de santinhos e pedia votos aos eleitores.
Com as imagens, uma equipe em terra foi até o local e, ao confirmar a atividade ilegal, conduziu o infrator até a Superintendência de Polícia Federal no município.
Imagens aéreas obtidas com o equipamento mostram o candidato, no meio da rua, entregando a propaganda eleitoral e, instantes depois, chega uma viatura da Polícia Federal e o aborda. O candidato foi autuado por boca de urna e responderá, perante a Justiça Eleitoral, em liberdade.

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A Polícia federal ressaltou que o objetivo da utilização dos drones era inibir práticas de boca de urna e compra de votos no dia da eleição, bem como identificar os seus autores, para que fossem presos em flagrante.
Com informações da Polícia Federal

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