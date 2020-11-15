Bares lotam após fim das eleições municipais em Vitória e Vila Velha

Bares e restaurantes da Grande Vitória ficaram lotados neste domingo (15) de eleições municipais. Com o fim da votação, parte dos eleitores capixabas aproveitou para curtir o restante do fim de semana e do feriado de Proclamação da República. Em alguns lugares, no entanto, parte dos frequentadores não utilizava máscaras.
O comércio de bebidas alcoólicas não foi proibido na eleição municipal de 2020, no Espírito Santo. A medida foi adotada pela última vez em algumas cidades do Estado em 2012 e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), não há vedação desta vez. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) também informou que não há nenhuma determinação nesse sentido por parte do governo.
Na Praia de Camburi, em Vitória, muitas pessoas podiam ser vistas nos quiosques já desde o fim da manhã. A orla da Capital era um dos locais em que boa parte dos frequentadores não estava utilizando máscaras ou seguindo os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19.
Durante toda a tarde, a situação se repetiu na tradicional região boêmia do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, também em Vitória. Moradora do bairro, a eleitora Cristina Cipriano, 61, revelou que separou um tempo do dia para votar antes de aproveitar o resto do final de semana. "É um ato muito importante para o município. Embora ache que meu candidato não vá ganhar, fui lá e o apoiei. Mas, ao mesmo tempo, também mereço um descanso antes do começo de uma nova semana", contou.
Bares e restaurantes lotam após fim das eleições municipais no Espírito Santo
MOVIMENTAÇÃO EM VILA VELHA
Na Praia da Costa, em Vila Velha, os moradores aproveitaram para ir aos quiosques da orla após o fechamento das urnas. Por volta das 17h, era possível ver alguns pontos de aglomeração tanto na areia da praia quanto nos bares, além dos tradicionais food trucks que ficam pela região.
* Maria Fernanda Conti é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes