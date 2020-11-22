Célia X Euclério: governo Casagrande para um lado, partido dele para o outro

Euclério e Célia Tavares na disputa em Cariacica Crédito: Amarildo

Nesse cenário de tamanho equilíbrio, a presença e a atuação de outras forças políticas que já se somaram ou podem se somar à campanha dos dois candidatos podem ser decisivas, assim como a intervenção de “agentes externos”. Nesse aspecto, vale a pena ressaltar a situação um tanto paradoxal em que se encontra, no município, o governo de Renato Casagrande (PSB) e o partido do governador.

A questão é que a primeira metade deste “2º turno expresso” mostrou que, particularmente em Cariacica, o governo Casagrande e seu partido não estão na mesma sintonia nem nutrem a mesma predileção: enquanto o Palácio Anchieta prefere Euclério, a direção e a militância do PSB preferem Célia.

Curiosamente, porém, a direção do PSB fez uma exceção a Cariacica, deixando um asterisco sobre o município: oficialmente, o partido liberou sua militância e decidiu não indicar apoio nem a Euclério nem a Célia. Pelo que apuramos, no entanto, essa decisão (ou abstenção) foi tomada tão somente para não deixar Casagrande numa situação delicada.

Na verdade, tanto a cúpula como a base do PSB têm muito maior proximidade com o PT de Célia e Helder e já estão atuando em massa na campanha da candidata petista. Porém, se essa adesão fosse oficializada em nome do partido, ficaria ruim para Casagrande, pois seria possível dizer que o partido do governador está oficialmente militando contra o candidato da base do governo, deputado governista, que goza de ampla simpatia do Palácio Anchieta.

Ou seja, para não gerar um problema para Casagrande na relação política com Euclério que ele precisa muito conservar, o PSB prefere não expor que hoje o partido do governador trabalha pela eleição da adversária do deputado governista.

Mas os sinais estão todos postos. O PSB prefere ir com Célia por uma evidente questão de muito maior aderência político-ideológica. Tal como o PT, o partido de Casagrande se situa no campo político do centro para a esquerda. Os dois partidos são historicamente irmanados no Espírito Santo. Para citar dois exemplos eloquentes, o então petista Givaldo Viera foi o vice-governador de Casagrande em sua primeira administração (2011/2014). E Sebastião Balarini, um quadro do PSB, foi o vice-prefeito de João Coser (PT) em seu primeiro governo em Vitória (2005/2008).

COALIZÃO DE CENTRO-ESQUERDA

No 1º turno, o PSB disputou a Prefeitura de Cariacica com candidato próprio, o professor e ex-vereador Saulo Andreon. Sua candidatura não prosperou e ele chegou só em 10º lugar. Agora, não só o PSB como o próprio candidato e os partidos que formaram sua coligação na primeira etapa da eleição estão se deslocando, um a um, para o lado de Célia: Saulo e o Partido Verde (PV) já haviam anunciado apoio a ela e, na noite deste sábado (21), logo após a chegada da pesquisa Ibope/Rede Gazeta, foi a vez de o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), outra legenda de esquerda, que disputou o 1º turno com o médico Heraldo Lemos (8º colocado), confirmar a adesão à candidatura de Célia. O presidente estadual da sigla é o já citado ex-petista Givaldo Vieira.

Outra sigla também de centro-esquerda que em breve deve engrossar o bloco de Célia é o PDT, o partido mais forte que compôs com o PSB no 1º turno e que teve até a vice de Saulo, a líder comunitária Vaninha. O presidente da sigla em Cariacica, vereador Itamar Freire (marido de Vaninha), indica isso à coluna, expressando certa indisposição com Euclério:

“Ele não conversa com a gente. Não para para conversar. Só por telefone. Ele acha que já tá com poder. O Helder está nos procurando mais. Ele e eu já nos falamos neste sábado e vamos conversar pessoalmente.”

Ao lado de Euclério e Casagrande, estavam o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) e o chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Este apoia abertamente Euclério, assim como o secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (vejam só, filiado ao PSB, o que só acentua o paradoxo).