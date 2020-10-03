Coronel Ramalho sobe em palanque de Gandini na eleição em Vitória

Coronel Alexandre Ramalho abraça Fabrício Gandini em evento da campanha deste Crédito: Reprodução: Instagram de Fabrício Gandini

Alexandre Ramalho, subiu no palanque do deputado estadual José Monteiro Junior. O secretário estadual de Segurança Pública, coronel, subiu no palanque do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), candidato a prefeito de Vitória, em evento de campanha realizado na noite desta sexta-feira (02). Não só ele, aliás. Também se fez presente outro membro da cúpula da Secretaria de Segurança (Sesp) no governo Casagrande : o subsecretário de Inteligência da Sesp,

Denninho Silva (Cidadania), uma das principais apostas do partido de Gandini e do prefeito O evento em questão foi o lançamento da campanha à reeleição do vereador(Cidadania), uma das principais apostas do partido de Gandini e do prefeito Luciano Rezende na eleição à Câmara de Vitória. Luciano, aliás, também estava presente, assim como o deputado federal Josias da Vitória , também do Cidadania.

O ato (por sinal, com muita gente) foi realizado no bairro de Denninho, Goiabeiras, na região das paneleiras de barro. Como é natural que ocorra, o evento foi co-protagonizado por Gandini, cabeça da chapa majoritária do Cidadania, que participou com sua esposa, fazendo campanha casada com Denninho, com direito a execução do seu jingle de campanha e muitos pedidos de voto.

Em um gesto político prenhe de significado – presumivelmente avalizado pelo governador do Estado –, o coronel Ramalho não só compareceu ao ato de campanha (fora do horário de expediente) como subiu ao palanque e fez um breve pronunciamento ao lado de Gandini, desejando-lhe publicamente sucesso em sua campanha a prefeito de Vitória:

“Desejo a você [Denninho] e ao nosso Gandini que a caminhada seja repleta de sucesso, como foi até agora”.

AMIGOS DE LONGA DATA

Ramalho é muito amigo de Denninho, há cerca de dez anos, desde os tempos em que ele comandava o 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro São Cristóvão (Grande Maruípe), enquanto Denninho era líder comunitário de Goiabeiras. À época, os dois estabeleceram parcerias em ações para reduzir a criminalidade na Grande Goiabeiras e, assim, estreitaram a relação pessoal.

Poucos meses antes de se tornar comandante-geral da PMES, Ramalho apoiou a primeira campanha vitoriosa de Denninho à Câmara de Vitória, em 2016. A segurança pública é uma área à qual o vereador dedica bastante atenção em seu mandato. E, em publicações em redes sociais, Denninho costuma fazer referências muito positivas ao trabalho de Ramalho.

Uma fonte do staff do vereador afirma que, na realidade, por essa relação de longa data, Ramalho participou do evento de campanha muito mais para prestigiar Denninho do que para manifestar apoio a Gandini na eleição à prefeitura. Ele teria ido de qualquer modo, independentemente da presença de Gandini.

PODE SER, MAS...

Mas uma coisa não exclui a outra. Na política – sobretudo durante uma campanha eleitoral –, gestos e imagens costumam falar por si. E o que está registrado, nas redes sociais de Gandini, Da Vitória etc. é exatamente o que afirmamos no início deste texto: o secretário de Estado de Segurança Pública num palanque, ao lado de Gandini, desejando-lhe “sucesso”.

Além disso, Denninho é considerado um forte puxador de votos na chapa de vereadores do Cidadania, para si mesmo e também para Gandini. É o principal cabo eleitoral do candidato a prefeito do partido na região da Grande Goiabeiras. Ora, por essa perspectiva, mesmo que indiretamente, manifestar apoio eleitoral a Denninho também já seria uma forma de colaborar com a campanha de Gandini na eleição majoritária.

Ramalho ao lado de Gandini, em palanque do Cidadania em Goiabeiras Crédito: Reprodução: Instagram de Fabrício Gandini