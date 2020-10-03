Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Coronel Ramalho sobe em palanque de Gandini na eleição em Vitória

Ao lado do candidato a prefeito em evento de campanha do vereador Denninho em Goiabeiras, na noite desta sexta-feira (02), secretário estadual de Segurança Pública desejou sucesso a Gandini na disputa

Públicado em 

03 out 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Coronel Alexandre Ramalho abraça Fabrício Gandini em evento da campanha deste
Coronel Alexandre Ramalho abraça Fabrício Gandini em evento da campanha deste Crédito: Reprodução: Instagram de Fabrício Gandini
O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, subiu no palanque do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), candidato a prefeito de Vitória, em evento de campanha realizado na noite desta sexta-feira (02). Não só ele, aliás. Também se fez presente outro membro da cúpula da Secretaria de Segurança (Sesp) no governo Casagrande: o subsecretário de Inteligência da Sesp, José Monteiro Junior.
O evento em questão foi o lançamento da campanha à reeleição do vereador Denninho Silva (Cidadania), uma das principais apostas do partido de Gandini e do prefeito Luciano Rezende na eleição à Câmara de Vitória. Luciano, aliás, também estava presente, assim como o deputado federal Josias da Vitória, também do Cidadania.
O ato (por sinal, com muita gente) foi realizado no bairro de Denninho, Goiabeiras, na região das paneleiras de barro. Como é natural que ocorra, o evento foi co-protagonizado por Gandini, cabeça da chapa majoritária do Cidadania, que participou com sua esposa, fazendo campanha casada com Denninho, com direito a execução do seu jingle de campanha e muitos pedidos de voto.
Em um gesto político prenhe de significado – presumivelmente avalizado pelo governador do Estado –, o coronel Ramalho não só compareceu ao ato de campanha (fora do horário de expediente) como subiu ao palanque e fez um breve pronunciamento ao lado de Gandini, desejando-lhe publicamente sucesso em sua campanha a prefeito de Vitória:
“Desejo a você [Denninho] e ao nosso Gandini que a caminhada seja repleta de sucesso, como foi até agora”.

Veja Também

Coronel e capitão estão usando o mesmo slogan de campanha em Vitória

AMIGOS DE LONGA DATA

Ramalho é muito amigo de Denninho, há cerca de dez anos, desde os tempos em que ele comandava o 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro São Cristóvão (Grande Maruípe), enquanto Denninho era líder comunitário de Goiabeiras. À época, os dois estabeleceram parcerias em ações para reduzir a criminalidade na Grande Goiabeiras e, assim, estreitaram a relação pessoal.
Poucos meses antes de se tornar comandante-geral da PMES, Ramalho apoiou a primeira campanha vitoriosa de Denninho à Câmara de Vitória, em 2016. A segurança pública é uma área à qual o vereador dedica bastante atenção em seu mandato. E, em publicações em redes sociais, Denninho costuma fazer referências muito positivas ao trabalho de Ramalho.
Uma fonte do staff do vereador afirma que, na realidade, por essa relação de longa data, Ramalho participou do evento de campanha muito mais para prestigiar Denninho do que para manifestar apoio a Gandini na eleição à prefeitura. Ele teria ido de qualquer modo, independentemente da presença de Gandini.

Veja Também

Partidos de Casagrande e de Amaro juntos em quase 20 cidades no ES

PODE SER, MAS...

Mas uma coisa não exclui a outra. Na política – sobretudo durante uma campanha eleitoral –, gestos e imagens costumam falar por si. E o que está registrado, nas redes sociais de Gandini, Da Vitória etc. é exatamente o que afirmamos no início deste texto: o secretário de Estado de Segurança Pública num palanque, ao lado de Gandini, desejando-lhe “sucesso”.
Além disso, Denninho é considerado um forte puxador de votos na chapa de vereadores do Cidadania, para si mesmo e também para Gandini. É o principal cabo eleitoral do candidato a prefeito do partido na região da Grande Goiabeiras. Ora, por essa perspectiva, mesmo que indiretamente, manifestar apoio eleitoral a Denninho também já seria uma forma de colaborar com a campanha de Gandini na eleição majoritária.
Ramalho ao lado de Gandini, em palanque do Cidadania em Goiabeiras
Ramalho ao lado de Gandini, em palanque do Cidadania em Goiabeiras Crédito: Reprodução: Instagram de Fabrício Gandini
Fortalecendo um dos principais apoiadores do deputado, Ramalho também não deixa de fortalecer o próprio. O palanque de Denninho é o palanque de Gandini. E, a partir do momento em que Ramalho assumiu a chefia da Sesp, em abril deste ano, não é possível dissociar, no inconsciente coletivo, o “amigo pessoal” do secretário, como se pudessem ser dois indivíduos ou entidades separadas. Um não deixa de ser o outro. O amigo do vereador é o secretário. E o secretário subiu ao palanque de Denninho, Gandini e Luciano, na noite desta sexta-feira.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Veja o tempo que cada candidato a prefeito de Vitória terá na propaganda de TV

PSB e Republicanos são os partidos com mais candidatos no ES

Justiça proíbe Capitão Assumção de vestir farda na campanha eleitoral

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Fabrício Gandini Eleições 2020 Coronel Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados