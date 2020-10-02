Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Coronel e capitão estão usando o mesmo slogan de campanha em Vitória

Adversários na eleição e na PMES, Coronel Nylton e Capitão Assumção estão dizendo que “Vitória Merece Mais”. Equipe de Assumção alega plágio por parte de Nylton, que chama acusação de “absurda e irresponsável”

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 out 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Posts de Assumção (à esquerda) e Nylton (à direita) com o mesmo slogan
Posts de Assumção (à esquerda) e Nylton (à direita) com o mesmo slogan Crédito: Reprodução do Facebook de ambos
Adversários na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e na eleição a prefeito de Vitória, o coronel Nylton Rodrigues (Novo) e o capitão Lucinio Castelo de Assumção (Patriota) estão usando, rigorosamente, o mesmo slogan de campanha: “Vitória Merece Mais”.
O slogan aparece em posts e vídeos publicados por Assumção em suas redes sociais nos últimos dias. Também surge, com destaque, no refrão do jingle de campanha de Nylton, que já começa a circular (um pop-rock com pegada reggae interpretado pelo músico Marcelo Ribeiro).
Em contato com a coluna na última segunda-feira (28), segundo dia de campanha oficial, a equipe de marketing de Assumção alegou que o ex-comandante-geral da PMES teria copiado o slogan do deputado.
Confrontado com a alegação do adversário, Nylton respondeu à coluna que “a acusação é irresponsável e absurda”.
“O slogan da minha campanha foi definido por minha equipe, há mais de 30 dias. A letra da nossa música de campanha está pronta faz um mês e possui esta mesma frase. Em minhas falas e textos, já consta essa afirmação”. Ele ressalta, ainda, que o Novo foi o primeiro partido a realizar a convenção no Estado, no dia 1º de setembro.
A assessoria de Nylton nos enviou dois exemplos de posts feitos pelo então pré-candidato do Novo, nos dias 11 e 21 de agosto, nos quais a frase “Vitória Merece Mais” efetivamente é utilizada (não como hashtag, mas no meio do texto). Em ambos os casos, o texto serve de legenda para vídeos em que Nylton aparece caminhando e ouvindo moradores por bairros de Vitória (respectivamente, Bairro República e Centro), ao lado de sua vice, Patricia Bortolon, também do Novo.
Post de Coronel Nylton (11/08/2020)
Post de Coronel Nylton (11/08/2020) Crédito: Reprodução: Facebook do coronel Nylton Rodrigues
Pesquisando as redes sociais de Nylton, confirmamos a efetiva publicação desses posts nas datas mencionadas, além de outros dois, com a mesma frase: um no dia 13 de agosto (caminhada no bairro Bonfim) e um segundo post datado de 21 de agosto (sobre lazer e esportes náuticos).
Há, de fato, alguns precedentes de aplicação da frase, mas não era propriamente o slogan de Nylton até então. A hashtag mais usada àquela altura pelo pré-candidato era #umjeitonovodefazerpolítica.
De cinco dias para cá (desde o último domingo, primeiro dia de campanha liberada), a frase “Vitória Merece Mais” passou a aparecer como slogan em todos os materiais de campanha de Nylton e como hashtag em todas as suas postagens em redes sociais como Facebook e Instagram.

Veja Também

Partidos de Casagrande e de Amaro juntos em quase 20 cidades no ES

A TIMELINE DE ASSUMÇÃO

No caso de Assumção, o dizer “Vitória Merece Mais” passou a ser publicado regularmente nos últimos quatro dias, no material de campanha do candidato do Patriota e como hashtag em diversas publicações em suas redes sociais.
Post do Capitão Assumção (01/10/2020)
Post do Capitão Assumção (01/10/2020) Crédito: Reprodução: Facebook de Capitão Assumção
Pesquisando as redes do candidato, identificamos a primeira aparição do slogan na última segunda-feira (28). A frase é enunciada pelo próprio candidato no encerramento de um vídeo de cerca de um minuto: “Sou o Capitão Assumção, e Vitória merece mais”. Em seguida, surge novamente nos letreiros.
Post do Capitão Assumção (28/09/2020)
Post do Capitão Assumção (28/09/2020) Crédito: Reprodução: Facebook do Capitão Assumção
Desde então, a frase tem aparecido como hashtag nos posts de Assumção. Pesquisando sua timeline no Facebook, não conseguimos localizar aparição anterior do slogan em nenhum de seus muitos posts.
Seja como for, convenhamos: também não é como se “Vitória Merece Mais” fosse o slogan mais original da história do marketing eleitoral ou uma sacada inédita em que só um publicitário poderia ter pensado. E, se um não copiou o outro, só podemos concluir que Nylton e Assumção, mesmo sendo inimigos, não são tão diferentes assim.
Pelo menos no material de campanha.

Veja Também

Justiça proíbe Capitão Assumção de vestir farda na campanha eleitoral

Luiz Paulo: “O Último dos Moitucanos” e a morte do PSDB raiz no ES

CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

ES tem 57 candidatos a vereador com nome “Sargento” e 25 com “Cabo”

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Patrimônio de candidatos a prefeito no ES fica até 10 vezes maior em 4 anos

Quase mil candidatos do ES mudaram declaração de cor para a eleição de 2020

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

nylton rodrigues Prefeitura de Vitória Capitão Assumção Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados