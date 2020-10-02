Coronel e capitão estão usando o mesmo slogan de campanha em Vitória

Posts de Assumção (à esquerda) e Nylton (à direita) com o mesmo slogan Crédito: Reprodução do Facebook de ambos

Nylton Rodrigues (Novo) e o capitão Lucinio Castelo de Assumção (Patriota) estão usando, rigorosamente, o mesmo slogan de campanha: “Vitória Merece Mais”. Adversários na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e na eleição a prefeito de Vitória , o coronel(Novo) e o capitão(Patriota) estão usando, rigorosamente, o mesmo slogan de campanha: “Vitória Merece Mais”.

O slogan aparece em posts e vídeos publicados por Assumção em suas redes sociais nos últimos dias. Também surge, com destaque, no refrão do jingle de campanha de Nylton, que já começa a circular (um pop-rock com pegada reggae interpretado pelo músico Marcelo Ribeiro).

Em contato com a coluna na última segunda-feira (28), segundo dia de campanha oficial, a equipe de marketing de Assumção alegou que o ex-comandante-geral da PMES teria copiado o slogan do deputado.

Confrontado com a alegação do adversário, Nylton respondeu à coluna que “a acusação é irresponsável e absurda”.

“O slogan da minha campanha foi definido por minha equipe, há mais de 30 dias. A letra da nossa música de campanha está pronta faz um mês e possui esta mesma frase. Em minhas falas e textos, já consta essa afirmação”. Ele ressalta, ainda, que o Novo foi o primeiro partido a realizar a convenção no Estado, no dia 1º de setembro.

A assessoria de Nylton nos enviou dois exemplos de posts feitos pelo então pré-candidato do Novo, nos dias 11 e 21 de agosto, nos quais a frase “Vitória Merece Mais” efetivamente é utilizada (não como hashtag, mas no meio do texto). Em ambos os casos, o texto serve de legenda para vídeos em que Nylton aparece caminhando e ouvindo moradores por bairros de Vitória (respectivamente, Bairro República e Centro), ao lado de sua vice, Patricia Bortolon, também do Novo.

Post de Coronel Nylton (11/08/2020) Crédito: Reprodução: Facebook do coronel Nylton Rodrigues

Pesquisando as redes sociais de Nylton, confirmamos a efetiva publicação desses posts nas datas mencionadas, além de outros dois, com a mesma frase: um no dia 13 de agosto (caminhada no bairro Bonfim) e um segundo post datado de 21 de agosto (sobre lazer e esportes náuticos).

Há, de fato, alguns precedentes de aplicação da frase, mas não era propriamente o slogan de Nylton até então. A hashtag mais usada àquela altura pelo pré-candidato era #umjeitonovodefazerpolítica.

De cinco dias para cá (desde o último domingo, primeiro dia de campanha liberada), a frase “Vitória Merece Mais” passou a aparecer como slogan em todos os materiais de campanha de Nylton e como hashtag em todas as suas postagens em redes sociais como Facebook e Instagram.

A TIMELINE DE ASSUMÇÃO

No caso de Assumção, o dizer “Vitória Merece Mais” passou a ser publicado regularmente nos últimos quatro dias, no material de campanha do candidato do Patriota e como hashtag em diversas publicações em suas redes sociais.

Post do Capitão Assumção (01/10/2020) Crédito: Reprodução: Facebook de Capitão Assumção

Pesquisando as redes do candidato, identificamos a primeira aparição do slogan na última segunda-feira (28). A frase é enunciada pelo próprio candidato no encerramento de um vídeo de cerca de um minuto: “Sou o Capitão Assumção, e Vitória merece mais”. Em seguida, surge novamente nos letreiros.

Post do Capitão Assumção (28/09/2020) Crédito: Reprodução: Facebook do Capitão Assumção

Desde então, a frase tem aparecido como hashtag nos posts de Assumção. Pesquisando sua timeline no Facebook, não conseguimos localizar aparição anterior do slogan em nenhum de seus muitos posts.

Seja como for, convenhamos: também não é como se “Vitória Merece Mais” fosse o slogan mais original da história do marketing eleitoral ou uma sacada inédita em que só um publicitário poderia ter pensado. E, se um não copiou o outro, só podemos concluir que Nylton e Assumção, mesmo sendo inimigos, não são tão diferentes assim.