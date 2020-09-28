ES tem 57 candidatos a vereador com nome “Sargento” e 25 com “Cabo”

Quartel do Comando-Geral da PM em Maruípe Crédito: Carlos Alberto Silva

Parece que os policiais e bombeiros militares tomaram mesmo gosto pela política com a eleição do capitão da reserva Jair Bolsonaro para a presidente da República, em 2018 . Segundo a listagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nada menos que 57 candidatos a vereador, em 28 municípios do ES, tem em seu registro o nome “Sargento”; o nome “Cabo” foi registrado por 25 postulantes.

A grande maioria dos “Sargentos” disputa a eleição por partidos de direita. Mas Mimoso do Sul é exceção: tem um do PT, o Sargento Max (não confundir com Marx). Em Cariacica, só o PTC lançou quatro dos cinco candidatos com essa patente no nome.

A cidade campeã de candidatos com o nome Sargento é Vila Velha, que tem 10 concorrendo ao Legislativo municipal. Apesar da presença maciça na eleição proporcional, não há registro de Sargento e Cabo disputando prefeituras no Espírito Santo.

Outras patentes estão na luta por uma vaga de legislador municipal no ES. Até o mais alto posto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar tem seus representantes: concorre como “Coronel” dois candidatos em Vitória e um na Serra.

No time dos militares, tem apenas um candidato com o nome “Soldado” registrado, em Cariacica; oito são “Tenentes” ou Subtenentes em 10 municípios e seis cidades têm um “Capitão” em cada uma delas.