Pesquisa Ibope: Euclério Sampaio se sai melhor entre evangélicos e Célia Tavares, entre católicos

Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) disputam o segundo turno na corrida pela Prefeiura de Cariacica Crédito: Reprodução Facebook/Arte Geraldo Neto

O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) tem 44% das intenções estimuladas de voto e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, 38% em meio ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com pesquisa eleitoral do Ibope divulgada neste sábado (21) . A sondagem também mostrou que o candidato do DEM se sai melhor entre os evangélicos e a petista, entre os católicos.

Mais da metade (53%) dos eleitores ouvidos pelo Ibope que se declararam evangélicos pretendem votar no demista, enquanto apenas 24% optam por Célia. Já entre os católicos, Célia tem 48% e Euclério, 40%. A maioria dos indecisos, ou que pretendem votar em branco ou nulo, está entre os evangélicos: 17% responderam que pretendem votar branco ou nulo e 7% não souberam ou não quiseram responder.

Desde a pré-campanha, Euclério tem buscado o apoio das igrejas evangélicas. Semanalmente postava em redes sociais fotos em que aparecia em cultos, inclusive ajoelhado, recebendo orações. Durante a campanha, publicou uma série de vídeos nas redes sociais em que pastores de pelo menos nove convenções evangélicas aparecem declarando apoio e pedindo votos.

O deputado estadual também trouxe para sua base de aliados, após o primeiro turno, partidos conservadores. PSC, DC, PL e PSL são algumas das siglas de direita que apoiam o candidato. Em um evento realizado nesta sexta-feira (20), que reuniu os líderes evangélicos que fazem campanha para o demista, a deputada Lauriete (PSC) declarou que ela e o partido apoiam Euclério por sua "proposta em favor da vida e da família nos moldes de Deus."

Euclério também afirma que tem ao seu lado o apoio de padres e dos católicos. A pesquisa, no entanto, mostra que Célia Tavares se sai melhor nesse segmento. Ela e seu maior aliado, o deputado federal e ex-prefeito de Cariacica Helder Salomão (PT), são católicos.

CÉLIA SE SAI MELHOR ENTRE JOVENS E OS QUE TÊM ENSINO SUPERIOR

Célia tem mais votos entre os mais jovens e os que cursaram o ensino superior. Dos entrevistados que têm entre 16 a 24 anos, 45% disseram que votariam na petista, enquanto entre os que têm diploma da faculdade o percentual é de 46%. Já Euclério tem mais da metade de seu eleitorado na faixa etária de 35 a 44 anos (54%) e os que estudaram até o ensino médio (46%).

Considerando o recorte de renda, a disputa é acirrada entre os mais pobres. Entre os que ganham até um salário mínimo, 42% pretendem votar no demista e 42% em Célia. Já entre os que ganham mais de dois salários, o deputado tem 50% enquanto a petista tem 36%.

Entre o primeiro e o segundo turno, no entanto, teve quem mudou de ideia: 7% dos que votaram em Euclério no primeiro turno, declararam que pretendem votar em Célia no segundo. Outros 2% decidiram anular o voto. Entre os que votaram na petista, apenas 2% não souberam ou não quiseram responder em quem vão votar no segundo.

A maioria dos entrevistados já se decidiu sobre o voto: 75% disseram que a posição é definitiva enquanto 23% admitiram que podem mudar.