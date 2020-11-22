Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Pesquisa Ibope: Euclério Sampaio se sai melhor entre evangélicos e Célia Tavares, entre católicos
Segundo turno

Pesquisa Ibope: Euclério Sampaio se sai melhor entre evangélicos e Célia Tavares, entre católicos

No geral, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) tem 44% das intenções de voto e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT), 38%

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 06:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 06:30
Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno - Vila Velha - Arnaldinho Borgo e Max filho
Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) disputam o segundo turno na corrida pela Prefeiura de Cariacica Crédito: Reprodução Facebook/Arte Geraldo Neto
O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) tem 44% das intenções estimuladas de voto e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, 38% em meio ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com pesquisa eleitoral do Ibope divulgada neste sábado (21). A sondagem também mostrou que o candidato do DEM se sai melhor entre os evangélicos e a petista, entre os católicos.
Mais da metade (53%) dos eleitores ouvidos pelo Ibope que se declararam evangélicos pretendem votar no demista, enquanto apenas 24% optam por Célia. Já entre os católicos, Célia tem 48% e Euclério, 40%. A maioria dos indecisos, ou que pretendem votar em branco ou nulo, está entre os evangélicos: 17% responderam que pretendem votar branco ou nulo e 7% não souberam ou não quiseram responder.
Desde a pré-campanha, Euclério tem buscado o apoio das igrejas evangélicas. Semanalmente postava em redes sociais fotos em que aparecia em cultos, inclusive ajoelhado, recebendo orações. Durante a campanha, publicou uma série de vídeos nas redes sociais em que pastores de pelo menos nove convenções evangélicas aparecem declarando apoio e pedindo votos.
O deputado estadual também trouxe para sua base de aliados, após o primeiro turno, partidos conservadores. PSC, DC, PL e PSL são algumas das siglas de direita que apoiam o candidato. Em um evento realizado nesta sexta-feira (20), que reuniu os líderes evangélicos que fazem campanha para o demista, a deputada Lauriete (PSC) declarou que ela e o partido apoiam Euclério por sua "proposta em favor da vida e da família nos moldes de Deus." 
Declaração similar à do candidato do partido derrotado nas urnas, Adilson Avelina, que justificou o apoio do partido dizendo que o projeto de Euclério se aproximava mais ao do partido em questões de "família e outras ideologias." Além desses partidos, o demista também atraiu PSD, PP, PROS e o candidato Dr. Heraldo Lemos, que concorreu pelo PCdoB. O PCdoB, no entanto, está com Célia.
Euclério também afirma que tem ao seu lado o apoio de padres e dos católicos. A pesquisa, no entanto, mostra que Célia Tavares se sai melhor nesse segmento. Ela e seu maior aliado, o deputado federal e ex-prefeito de Cariacica Helder Salomão (PT), são católicos. 

Veja Também

Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

CÉLIA SE SAI MELHOR ENTRE JOVENS E OS QUE TÊM ENSINO SUPERIOR

Célia tem mais votos entre os mais jovens e os que cursaram o ensino superior. Dos entrevistados que têm entre 16 a 24 anos, 45% disseram que votariam na petista, enquanto entre os que têm diploma da faculdade o percentual é de 46%. Já Euclério tem mais da metade de seu eleitorado na faixa etária de 35 a 44 anos (54%) e os que estudaram até o ensino médio (46%).
Considerando o recorte de renda, a disputa é acirrada entre os mais pobres. Entre os que ganham até um salário mínimo, 42% pretendem votar no demista e 42% em Célia. Já entre os que ganham mais de dois salários, o deputado tem 50% enquanto a petista tem 36%.

Veja Também

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica

Entre o primeiro e o segundo turno, no entanto, teve quem mudou de ideia: 7% dos que votaram em Euclério no primeiro turno, declararam que pretendem votar em Célia no segundo. Outros 2% decidiram anular o voto. Entre os que votaram na petista, apenas 2% não souberam ou não quiseram responder em quem vão votar no segundo.
A maioria dos entrevistados já se decidiu sobre o voto: 75% disseram que a posição é definitiva enquanto 23% admitiram que podem mudar. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cariacica entre os dias 19 e 21 de novembro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº ES-03817/2020

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Segundo turno: Contarato apoia Célia Tavares em Cariacica

Em Cariacica, Sandro Locutor anuncia apoio a Euclério Sampaio no segundo turno

Vitória, Vila Velha e Serra trocam até 78% dos vereadores. Cariacica reelege a maioria

Euclério: "Não posso me dar ao luxo de ser contra Bolsonaro ou Casagrande"

Célia diz que, se eleita, terá relação institucional com Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados