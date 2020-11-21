Euclério: 'Não posso me dar ao luxo de ser contra Bolsonaro ou Casagrande'

Euclério Sampaio: candidato disse que votou em Casagrande e Bolsonaro, apesar de os dois divergirem entre si Crédito: Reprodução

Euclério defendeu que, por Cariacica ser uma cidade carente de recursos, "não pode se dar ao luxo" de ser opositor do presidente ou do governador.

"Eu prego a união. Ninguém vai administrar uma cidade como Cariacica, que tem uma das menores receitas per capita do Estado, sem união. Preciso do governador, do presidente, dos deputados estaduais e dos deputados federais para que Cariacica possa ter verba para investir. Tem pastores do meu lado e tem padres, preciso da união de todas as forças. Mas quem vai governar a cidade será Euclério Sampaio", afirmou.

Como o governador e o presidente têm escolhido caminhos diferentes no combate à pandemia, Euclério foi questionado sobre quem seguiria em relação a uma campanha de vacinação, por exemplo, em que os dois também estão divididos.

"Vou seguir a orientação das autoridades sanitárias. Se for bom para o povo de Cariacica, eu vou implementar. Votei no presidente Jair Bolsonaro e voto nele. Votei no governador Casagrande e voto nele. Eu não posso me dar ao luxo de ser contra um ou contra o outro, eu preciso dos dois", contou.

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