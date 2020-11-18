Euclério vai a Casagrande e ganha o apoio do coronel Ramalho

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini

Alexandre Ramalho (sem partido), que já está colaborando com a campanha de Euclério. Finalista no 2º turno contra Célia Tavares (PT) na eleição a prefeito de Cariacica, o deputado estadual Euclério Sampaio foi ao governador Renato Casagrande (PSB), no Palácio Anchieta, na noite desta terça-feira (17), acompanhado pelo também deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), um de seus principais apoiadores nessa disputa. De Casagrande, no gabinete do governador, Euclério ouviu o compromisso de liberação de secretários de Estado para atuarem pessoalmente em sua campanha. Entre eles, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel(sem partido), que já está colaborando com a campanha de Euclério.

Ramalho é grande aliado do vereador de Vitória Denninho (Cidadania), reeleito como campeão de votos. Por sua vez, Denninho é primo de Euclério e, antes de se tornar vereador, foi assessor parlamentar do deputado na Assembleia Legislativa. Outro elo entre Ramalho e o candidato é o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Antes de ser nomeado secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da Polícia Militar do Espírito Santo chegou a comandar a pasta correspondente, sob a chefia de Gilson, na Prefeitura de Viana. Gilson, ao lado de Marcelo Santos, está entre os principais apoiadores de Euclério na disputa em Cariacica.

Além disso, na manhã desta quarta-feira (18), Euclério recebeu uma série de adesões importantes para fortalecer a sua campanha contra Célia, inclusive por parte de adversários derrotados no 1º turno e os respectivos partidos: entre eles, o Dr. Helcio Couto, do PP (7,4% dos votos válidos); o ex-presidente da Câmara de Cariacica Adilson Avelina, do PSC (2,75%); o vereador Celso Andreon, do PSD (2,3%). Os três declararam apoio a Euclério no 2º turno.

É lógico que não existe necessariamente uma relação determinista de transferência de votos – isto é, não há a menor garantia de que os eleitores dos três votarão automaticamente em Euclério no 2º turno –, mas, sem dúvida alguma, somados, Helcio, Avelina e Celso reúnem um capital político importante, ainda mais em uma disputa tão equilibrada como é a de Cariacica.

Juntos, eles totalizaram 20.483 votos (ou 12,45% dos válidos). Para se ter uma ideia, Euclério obteve 30.934 votos (18,81%) e Célia, 23.087 (14,04%).

CURIOSIDADE

A título de curiosidade, com o apoio praticamente simultâneo de Avelina e Celso Andreon a Euclério, podemos dizer fecharam com o deputado tanto o marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) como o irmão do candidato apoiado por ela no 1º turno, Saulo Andreon (PSB).