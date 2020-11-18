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Eleições 2020

Euclério vai a Casagrande e ganha o apoio do coronel Ramalho

Acompanhado por Marcelo Santos, candidato a prefeito de Cariacica se reuniu com Casagrande no gabinete do governador, na noite desta terça-feira (17). Também ganhou a adesão de ex-adversários

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:30

Públicado em 

18 nov 2020 às 15:30
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES
Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini
Finalista no 2º turno contra Célia Tavares (PT) na eleição a prefeito de Cariacica, o deputado estadual Euclério Sampaio foi ao governador Renato Casagrande (PSB), no Palácio Anchieta, na noite desta terça-feira (17), acompanhado pelo também deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), um de seus principais apoiadores nessa disputa. De Casagrande, no gabinete do governador, Euclério ouviu o compromisso de liberação de secretários de Estado para atuarem pessoalmente em sua campanha. Entre eles, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho (sem partido), que já está colaborando com a campanha de Euclério.
Ramalho é grande aliado do vereador de Vitória Denninho (Cidadania), reeleito como campeão de votos. Por sua vez, Denninho é primo de Euclério e, antes de se tornar vereador, foi assessor parlamentar do deputado na Assembleia Legislativa. Outro elo entre Ramalho e o candidato é o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Antes de ser nomeado secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da Polícia Militar do Espírito Santo chegou a comandar a pasta correspondente, sob a chefia de Gilson, na Prefeitura de Viana. Gilson, ao lado de Marcelo Santos, está entre os principais apoiadores de Euclério na disputa em Cariacica. 
Além disso, na manhã desta quarta-feira (18), Euclério recebeu uma série de adesões importantes para fortalecer a sua campanha contra Célia, inclusive por parte de adversários derrotados no 1º turno e os respectivos partidos: entre eles, o Dr. Helcio Couto, do PP (7,4% dos votos válidos); o ex-presidente da Câmara de Cariacica Adilson Avelina, do PSC (2,75%); o vereador Celso Andreon, do PSD (2,3%). Os três declararam apoio a Euclério no 2º turno.
É lógico que não existe necessariamente uma relação determinista de transferência de votos – isto é, não há a menor garantia de que os eleitores dos três votarão automaticamente em Euclério no 2º turno –, mas, sem dúvida alguma, somados, Helcio, Avelina e Celso reúnem um capital político importante, ainda mais em uma disputa tão equilibrada como é a de Cariacica.
Juntos, eles totalizaram 20.483 votos (ou 12,45% dos válidos). Para se ter uma ideia, Euclério obteve 30.934 votos (18,81%) e Célia, 23.087 (14,04%).

CURIOSIDADE

A título de curiosidade, com o apoio praticamente simultâneo de Avelina e Celso Andreon a Euclério, podemos dizer fecharam com o deputado tanto o marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) como o irmão do candidato apoiado por ela no 1º turno, Saulo Andreon (PSB).

Correção

18/11/2020 - 3:48
A primeira versão desta coluna informou que o vereador de Vitória Denninho é sobrinho do deputado estadual Euclério Sampaio. Na verdade, os dois são primos, como o texto agora informa corretamente. 

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Gilson Daniel Renato Casagrande Euclério Sampaio Marcelo Santos Prefeitura de Cariacica Eleições 2020 Coronel Alexandre Ramalho
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