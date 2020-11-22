Pesquisa Ibope: 71% dos que votaram em Neucimar no 1º turno agora escolhem Arnaldinho

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno em Vila Velha Crédito: Reprodução Facebook/Arte Geraldo Neto

Em relação a eleitores que disseram ter votado em outros candidatos no primeiro turno, 48% preferem Arnaldinho, e 21%, o prefeito. A margem de erro da pesquisa é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas eleições de 2020, Neucimar fez uma campanha morna e ficou longe de embates, principalmente no que se refere ao atual prefeito, seu adversário histórico. Em 2016, eles protagonizaram uma série de ataques, mas os ânimos foram apaziguados neste ano. Não foi o suficiente para que ele decidisse caminhar ao lado do tucano no segundo turno.

Arnaldinho se apresenta como um nome novo, um candidato que promete acabar com a "velha política". Apesar de o vereador já ter uma trajetória de dois mandatos na Câmara municipal, com passagem pela Secretaria de Assistência Social na gestão de Rodney Miranda (DEM), o discurso dele tem trazido resultados.

No primeiro levantamento do Ibope do segundo turno, Arnaldinho aparece com 58% das intenções de voto. Max tem 31%. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

ARNALDINHO SE DESTACA ENTRE ELEITORES DE CLASSE MAIS ALTA

A pesquisa Ibope mostra que Arnaldinho sai melhor entre eleitores de todos os segmentos, mas se destaca como preferência da classe mais alta e que possui ensino superior. Dos entrevistados que declararam receber mais do que 5 salários mínimos, 68% pretendem votar no vereador.

Quanto àqueles que cursaram uma faculdade, 60% preferem Arnaldinho a Max.

O prefeito apresenta melhor desempenho na classe mais baixa. Ele é citado como opção de voto de 44% dos eleitores que ganham até um salário mínimo. Nessa faixa de renda, Arnaldinho tem 45% das intenções de voto. Os dois estão tecnicamente empatados nesse grupo, considerando a margem de erro de cinco pontos percentuais.

No quesito faixa etária, quem leva a melhor em todos os segmentos é novamente Arnaldinho. Mas seu eleitorado é maior entre os eleitores que possuem de 25 a 34 anos, e de 35 a 44 anos. A intenção de voto do vereador alcança 63% em cada uma dessas faixas etárias.

Max, por sua vez, se destaca entre os eleitores que possuem de 45 a 54 anos: 41% deles afirmam que pretendem votar para reeleger o prefeito.