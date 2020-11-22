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2º turno em Vila Velha

Pesquisa Ibope: 71% dos que votaram em Neucimar no 1º turno agora escolhem Arnaldinho

Outros 18% dos eleitores do ex-prefeito migraram para o prefeito Max Filho (PSDB), que disputa o segundo turno com o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos). Confira dados da pesquisa eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 05:30

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 05:30

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno - Vila Velha - Arnaldinho Borgo e Max filho
Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno em Vila Velha Crédito: Reprodução Facebook/Arte Geraldo Neto
Dos eleitores que declararam ter votado no primeiro turno em Neucimar Fraga (PSD) para prefeito de Vila Velha, 71% vão optar, agora, por Arnaldinho Borgo (Podemos). Outros 18% vão migrar o voto do ex-prefeito para o atual gestor, Max Filho (PSDB), neste segundo turno. É o que mostra a pesquisa eleitoral Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (21)
Em relação a eleitores que disseram ter votado em outros candidatos no primeiro turno, 48% preferem Arnaldinho, e 21%, o prefeito. A margem de erro da pesquisa é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
Neucimar ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura, com 39.291 votos, o que corresponde a 19,3% dos votos válidos. Nesta semana, ele, que já foi prefeito da cidade, declarou apoio a Arnaldinho.
De acordo com Neucimar, o resultado das urnas mostrou que a cidade clama por renovação. No primeiro turno, Arnaldinho conquistou mais votos, com 36% dos votos válidos, enquanto Max obteve 22,9%. Os dois disputam o segundo turno no dia 29 de novembro
Nas eleições de 2020, Neucimar fez uma campanha morna e ficou longe de embates, principalmente no que se refere ao atual prefeito, seu adversário histórico. Em 2016, eles protagonizaram uma série de ataques, mas os ânimos foram apaziguados neste ano. Não foi o suficiente para que ele decidisse caminhar ao lado do tucano no segundo turno. 
O apoio direcionado a Arnaldinho contradiz a postura adotada pelo ex-prefeito nos últimos dias da corrida eleitoral. Às vésperas da votação de primeiro turno, ele postou em suas redes sociais uma publicação em que alertava para o discurso de nova política, dizendo que era vazio. A publicação foi apagada um dia antes de Neucimar se manifestar sobre o segundo turno.
Arnaldinho se apresenta como um nome novo, um candidato que promete acabar com a "velha política". Apesar de o vereador já ter uma trajetória de dois mandatos na Câmara municipal, com passagem pela Secretaria de Assistência Social na gestão de Rodney Miranda (DEM), o discurso dele tem trazido resultados. 
No primeiro levantamento do Ibope do segundo turno, Arnaldinho aparece com 58% das intenções de voto. Max tem 31%. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. 

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ARNALDINHO SE DESTACA ENTRE ELEITORES DE CLASSE MAIS ALTA

A pesquisa Ibope mostra que Arnaldinho sai melhor entre eleitores de todos os segmentos, mas se destaca como preferência da classe mais alta e que possui ensino superior. Dos entrevistados que declararam receber mais do que 5 salários mínimos, 68% pretendem votar no vereador.
Quanto àqueles que cursaram uma faculdade, 60% preferem Arnaldinho a Max.
O prefeito apresenta melhor desempenho na classe mais baixa. Ele é citado como opção de voto de 44% dos eleitores que ganham até um salário mínimo. Nessa faixa de renda, Arnaldinho tem 45% das intenções de voto. Os dois estão tecnicamente empatados nesse grupo, considerando a margem de erro de cinco pontos percentuais. 

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No quesito faixa etária, quem leva a melhor em todos os segmentos é novamente Arnaldinho. Mas seu eleitorado é maior entre os eleitores que possuem de 25 a 34 anos, e de 35 a 44 anos. A intenção de voto do vereador alcança 63% em cada uma dessas faixas etárias.
Max, por sua vez, se destaca entre os eleitores que possuem de 45 a 54 anos: 41% deles afirmam que pretendem votar para reeleger o prefeito.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 19 e 21 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-03533/2020

Especificações técnicas

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