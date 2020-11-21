Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Segundo turno: OAB-ES realiza debate com candidatos a prefeito de Vitória

João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) foram convidados a debater propostas para a cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 22:51

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 22:51

Pazolini e Coser disputam o 2º turno da eleição a prefeito de Vitória
Pazolini e Coser disputam o 2º turno da eleição a prefeito de Vitória Crédito: Lissa de Paula e Facebook de João Coser / Montagem: Vitor Vogas
A seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) fará um debate na próxima terça-feira (24), às 10h30, entre os candidatos a prefeito de Vitória que foram para o segundo turno. João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) foram convidados a discutir as propostas para a cidade na sede da entidade. Os dois confirmaram presença.
O debate será transmitido pelo canal da OAB TV no YouTube. Em razão da pandemia de Covid 19 e das restrições sanitárias, não haverá público no auditório da Ordem, sendo permitida a presença de apenas quatro membros de cada equipe, totalizando cinco pessoas. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral, Fernando Carlos Dilen da Silva, o objetivo da Ordem é ampliar a discussão sobre o futuro da cidade.
"Esse é um momento importantíssimo para o município, que vai definir suas diretrizes para os próximos quatro anos. A Ordem, como instituição que historicamente participa dos debates que envolvem o interesse público, quer dar aos candidatos a oportunidade de exposição de suas ideias e seus projetos", ressaltou Dilen.
O presidente esclareceu ainda que a mediação do debate, bem como o julgamento dos pedidos de direito de resposta, ficarão a cargo de advogados da Comissão sem qualquer vinculação com os candidatos e que assinarão termo de responsabilidade perante a Ordem, visando maior transparência e imparcialidade no evento.

Veja Também

Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

Atualização

23/11/2020 - 9:15
Quando este texto foi originalmente publicado, Lorenzo Pazolini ainda não havia confirmado participação no debate da OAB-ES. Mas em 23 de novembro o candidato incluiu na agenda, como mostra uma publicação no Facebook dele, a participação no evento.

LEIA MAIS SOBRE A ELEIÇÃO

"Acho uma ignorância qualquer ser humano negar as amizades", diz Coser sobre Lula

Em propaganda na TV, Pazolini e Coser apostam em propostas e trajetórias

Casagrande sobre 2º turno: "Não participarei diretamente do processo eleitoral"

Pazolini sobre Bolsonaro e Magno Malta: "Não estou preocupado com luta política ou ideológica"

Secretário de Saúde, Nésio Fernandes rebate Pazolini e fala em "oportunismo político"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados