Segundo turno: OAB-ES realiza debate com candidatos a prefeito de Vitória

A seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) fará um debate na próxima terça-feira (24), às 10h30, entre os candidatos a prefeito de Vitória que foram para o segundo turno. João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) foram convidados a discutir as propostas para a cidade na sede da entidade. Os dois confirmaram presença.
O debate será transmitido pelo canal da OAB TV no YouTube. Em razão da pandemia de Covid 19 e das restrições sanitárias, não haverá público no auditório da Ordem, sendo permitida a presença de apenas quatro membros de cada equipe, totalizando cinco pessoas. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral, Fernando Carlos Dilen da Silva, o objetivo da Ordem é ampliar a discussão sobre o futuro da cidade.
"Esse é um momento importantíssimo para o município, que vai definir suas diretrizes para os próximos quatro anos. A Ordem, como instituição que historicamente participa dos debates que envolvem o interesse público, quer dar aos candidatos a oportunidade de exposição de suas ideias e seus projetos", ressaltou Dilen.
O presidente esclareceu ainda que a mediação do debate, bem como o julgamento dos pedidos de direito de resposta, ficarão a cargo de advogados da Comissão sem qualquer vinculação com os candidatos e que assinarão termo de responsabilidade perante a Ordem, visando maior transparência e imparcialidade no evento.
Atualização
23/11/2020 - 9:15
Quando este texto foi originalmente publicado, Lorenzo Pazolini ainda não havia confirmado participação no debate da OAB-ES. Mas em 23 de novembro o candidato incluiu na agenda, como mostra uma publicação no Facebook dele, a participação no evento.