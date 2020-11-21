Secretário de Saúde, Nésio Fernandes rebate Pazolini e fala em 'oportunismo político'

O candidato a prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Montagem A Gazeta

Nésio afirma que a ação do parlamentar conturbou o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Espírito Santo , alimentando a polarização política. E frisou: "Nenhuma das ações do governo do Estado no combate à pandemia foi determinada por ações de parlamentares de oposição. Associar a invasão ao Dório Silva a um desdobramento de ações do governo é oportunismo político."

Na ocasião, os parlamentares afirmaram que haviam recebido denúncias de superlotação e foram até o local para apurar as informações. Eles também disseram que foram autorizados por uma equipe da unidade.

O governo estadual classificou a visita como uma invasão, alegando que os deputados não tinham autorização para entrar no hospital ou gravar vídeos e que colocaram em risco a vida de pacientes.

Questionado, durante a entrevista, se a visita ao hospital foi influenciada pela declaração do presidente ou se era mera coincidência, Pazolini respondeu que sempre fez inspeções e visitas em hospitais e escolas, desde o início do mandato, e afirmou:

"Nossa visita ao hospital gerou a descoberta de grande fraude. Havia um esquema criminoso dentro do hospital, que inclusive gerou a demissão de toda a diretoria do hospital e, além disso a expansão de leitos de UTI e a melhora de vida da população" Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Deputado estadual e candidato a prefeito de Vitória

De acordo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, as afirmações são falsas e foram usadas pelo candidato para se promover politicamente. "Nós, por iniciativa própria, por meio do nosso controle interno, conseguimos identificar questões que nos suscitaram desconfiança e tomamos as medidas que julgamos necessárias", declarou.

Duas integrantes da diretoria administrativa da unidade foram exoneradas dias depois de os contratos serem cancelados, em maio. A visita dos deputados aconteceu um mês depois, em junho.

FALTA DE LEITOS

Nésio também afirma que nunca faltaram leitos no Estado, apesar da alta demanda, e que essas informações sempre foram disponibilizadas à população, mas "espetacularizadas" pelo candidato. Ainda, segundo o secretário, a expansão dos leitos também não decorreu da ação dos parlamentares.

"A expansão de leitos no Dório Silva estava prevista desde março, a escassez de medicamentos foi um assunto debatido desde fevereiro. Temos documentos, prestações de contas que comprovam isso", afirma.

"O parlamentar dizer que uma invasão inoportuna e polêmica contribuiu para o enfrentamento à pandemia não é verdade" Nésio Fernandes - Secretário de Esado da Saúde

CRIANÇAS EM CONTÊINERES

Na ocasião, ao ser questionado por Pazolini se havia algum plano ou local para que as crianças internadas no Hospital Infantil fossem realocadas, em caso de fechamento, o secretário afirmou haver estudos para o acolhimento das crianças em módulos e até mesmo contêineres. O governo do Estado afirmou, posteriormente, que as declarações dadas por Nésio à Comissão da Assembleia foram distorcidas.

"Isso já foi esclarecido. O parlamentar ressuscitou uma fake news, dizendo que iríamos colocar crianças em contêineres, para colocar no portfólio dele", afirma.

No primeiro turno das eleições de 2020, Nésio Fernandes declarou, nas redes sociais, apoio ao candidato Fabrício Gandini (Cidadania), que ficou em terceiro lugar. Gandini agora declara-se neutro na disputa.

VEJA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE LORENZO PAZOLINI:

VEJA, NA ÍNTEGRA, VÍDEO DO SECRETÁRIO NÉSIO FERNANDES REBATENDO PAZOLINI: