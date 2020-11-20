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Eleições 2020

Segundo turno: Marcos do Val apoia Pazolini, Arnaldinho, Vidigal e Euclério

Senador do ES divulgou, nesta quinta-feira (19), os candidatos que apoia no segundo turno das eleições de 2020 em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 23:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 23:47
Senador Marcos do Val (Podemos-ES)
Senador Marcos do Val (Podemos-ES): parlamentar havia apoiado Fabrício Gandini (Cidadania) no primeiro turno em Vitória Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O senador Marcos do Val (Podemos) anunciou nesta quinta-feira (19) os candidatos que apoia no segundo turno das eleições de 2020 na Grande Vitória. Na Capital, Do Val apontou como melhor opção o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos). No primeiro turno, o senador estava ao lado do também deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).
Gandini teceu críticas severas a Pazolini durante a campanha, foi derrotado  ficou em terceiro lugar, com 21,12% dos votos  e, agora, declara-se neutro. O outro candidato na disputa pelo Executivo da Capital é o ex-prefeito João Coser (PT).
Em Vila Velha, Do Val apoia Arnaldinho Borgo (Podemos). Apesar de o vereador vilavelhense ser do mesmo partido de Do Val, antes, no primeiro turno, o senador esteve ao lado do Coronel Wagner (PL) no município. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros ficou em quarto lugar, com 6,73% dos votos. Arnaldinho enfrenta, no segundo turno, o atual prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB).
Já na Serra, Marcos Do Val diverge do Podemos, que está na chapa do vereador e candidato a prefeito Fabio Duarte (Rede). Lá, o senador vai com o deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT).
Em Cariacica, Do Val declarou apoio ao deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), depois de ter se aliado à campanha de Adilson Avelina (PSC), no primeiro turno. Avelina ficou em 11º lugar, 2,75% dos votos. Euclério disputa, no segundo turno, com Célia Tavares (PT).
Os nomes endossados pelo senador do Podemos foram divulgados pela assessoria de imprensa dele na noite desta quinta.

CONTARATO APOIA CÉLIA E COSER

Já o senador Fabiano Contarato (Rede) também se posicionou quanto aos pleitos de Cariacica e Vitória. Na Capital, ele está com João Coser. Em Cariacica, com Célia Tavares.

LEIA MAIS SOBRE A ELEIÇÃO

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