Em 34 cidades do ES, mais de 70% dos vereadores foram trocados

Câmara Municipal da Serra terá 78,23% de renovação em 2021 Crédito: Fernando Madeira

Ao todo, os eleitores do Estado escolheram 860 parlamentares no dia 15 de novembro. Entre eles, 287 já exerciam um mandato e 582 chegarão às Câmaras a partir do ano que vem, o que representa 67,6% de renovação.

A Serra, por exemplo, elegeu 18 novos vereadores do total de 23 parlamentares. Deles, 20 tentaram reeleição, mas somente cinco conseguiram garantir presença na nova legislatura.

Em São Mateus, em que a taxa de renovação chegou a 100%, apenas três dos 11 vereadores não tentaram retornar para um novo mandato. Os nove que tentaram se manter na Casa não conseguiram votos ou quociente eleitoral suficiente. Todos eles serão suplentes.

MUDANÇAS NO NÚMERO DE CADEIRAS

Considerando as 34 Câmaras com maior proporção de novos vereadores, em apenas duas houve alteração no número de cadeiras da legislatura atual para a próxima.

Em Linhares, a Câmara aprovou o aumento de 13 para 17 vagas em maio de 2019. Já em Afonso Cláudio houve o movimento contrário. A quantidade de cadeiras caiu de 13 para 11 em março deste ano.