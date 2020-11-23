Arnaldinho Borgo (Podemos) em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo nesta segunda-feira (23) Crédito: Reprodução/Globoplay

candidato a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) manteve o tom de críticas a atual administração do município durante entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, nesta segunda-feira (23).

Your browser does not support the audio element. Arnaldinho Borgo critica serviço público de Vila Velha Nada funciona

Borgo tem sido uma figura de oposição a Max Filho (PSDB) desde o início da campanha. Arnaldinho lidera com 58% das intenções de voto no segundo turno , de acordo com a pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e publicada no último sábado (21).

Uma das alfinetadas veio após ser questionado sobre como pretendia atuar para alcançar a meta do Plano Nacional de Educação, de ter 50% dos alunos matriculados em escolas de período integral.

Após dizer que apostaria na tentativa de aumentar em arrecadação para investir na construção de mais escolas e na contratação de mais professores, emendou: "Vila Velha é a cidade desafio. Vila Velha é uma cidade que nada funciona, os serviços públicos. Nós teremos que colocar todos os serviços públicos para funcionar em Vila Velha."

As críticas não foram apenas à gestão de Max Filho (PSDB), atual prefeito do município canela-verde. O candidato afirmou, na entrevista, que "a cidade sofre" há mais de quatro anos com problemas de administração pública. "A cidade de Vila Velha sofre há quatro anos. Por que não dizer há 12 anos? A gente conhece um bom líder é no momento que a cidade mais precisa. E em todos momentos eu me fiz presente", disse.

Arnaldinho está em seu segundo mandato como vereador de Vila Velha. Sua postura durante o mandato de Max tem sido de críticas e oposição desde o início.

Entre os bastidores acredita-se que o embate já eram uma forma de pavimentar seu caminho até a prefeitura neste ano. Antes do primeiro turno, quando o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) ainda estava disputando os votos com os dois postulantes, o parlamentar apostou no discurso de representar "a renovação."

Agora, que está no segundo turno como o candidato mais votado na primeira etapa da votação (36% dos votos válidos), manteve a prática de "bater" no atual prefeito. "Vou acabar com toma-lá-dá-cá e essa troca de empregos que existe em Vila Velha", disse, batendo na tecla de que representa algo avesso à "velha política."

PROPOSTAS CONTAM COM FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

A entrevista ao jornal televisivo teve duração de 15 minutos. Nesse tempo, além das críticas ao adversário, Arnaldinho pode detalhar suas propostas para temas como saúde e educação. Em ano de pandemia, em que os municípios se preparam para lidar com dificuldades de arrecadação, o candidato do Podemos tem confiança de que vai conseguir parcerias com o governo estadual e federal para executar o que promete.

Para a saúde, Arnaldinho prometeu, ainda no primeiro ano, aumentar as equipes de Estratégia da Saúde da Família de 39 para 123, atendendo 100% das famílias do município. "Simplesmente precisa de boa vontade, capacidade técnica, conhecimento e solicitar ao governo federal mais equipes para atender 100% da saúde de estratégia da família em Vila Velha. É dessa forma que vamos trabalhar, com governo federal e estadual", afirmou.

Questionado se conseguir verbas com governo federal seria "simples e apenas questão de boa vontade", insistiu. "Quando eu falo de boa vontade eu falo de energia. De não ser lerdo, de ter competência técnica de saber onde buscar e como buscar."

O político afirmou que pretende potencializar ainda o Centro de Especialidades que já existe no município, "mas não funciona como deveria", e apostar em parcerias público-privadas com clínicas e hospitais particulares, para que realizem atendimentos pelo SUS após o expediente.

"Estamos pegando o exemplo de São Paulo. Depois das 16h, geralmente, a clínica fecha. E queremos fazer uma parceria, inclusive já começamos a conversar com empresários donos de clínica e hospitais na cidade, para que depois das 16h até a 0h a gente possa fazer o atendimento de especialidades da população com o custo financiado pelo governo federal", explicou.

Para explicar a confiança de que vai conseguir esses financiamentos por parte da União, mesmo em meio à pandemia que impôs perda de arrecadação e crise econômica em todo país, disse que está confiante "porque essa é a forma que funciona, não só em Vila Velha, mas no país inteiro. É através do financiamento e organização da saúde que a gente leva o serviço à ponta da corda para nossa gente."