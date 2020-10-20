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Parceria público-privada

Grupo assina contrato para investir R$ 110 milhões na iluminação de Vila Velha

Praça Duque de Caxias, no Centro, será a primeira a receber novas luminárias, até 10 de novembro. A partir de 2021, 35 mil lâmpadas na cidade serão trocadas por LED
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 19:52

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:52

Vista de Vila Velha a noite
Vista noturna de Vila Velha a partir do Convento da Penha: iluminação pública terá gestão privada Crédito: Félix Falcão/Comunicação/PMVV
Moradores de Vila Velha poderão ver os primeiros resultados da concessão da iluminação pública já a partir do próximo mês. O Consórcio Empresarial SRE  IP Vila Velha, vencedor da licitação no leilão da Bolsa de Valores de São Paulo em agosto, assinou nesta terça-feira (20) o contrato da parceria público-privada com a prefeitura do município para a modernização e operação do sistema de iluminação.
O contrato prevê que, a partir de abril de 2021, as empresas irão iniciar a substituição dos 35 mil pontos de iluminação na cidade por lâmpadas de LED. O investimento total, ao longo de 20 anos de concessão, será de R$ 110 milhões.

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No entanto, nesta terça, o consórcio anunciou que já irá começar a substituição das luminárias da Praça Duque de Caxias, no Centro. O local será modelo de como ficará a cidade no decorrer do próximo ano e o serviço deverá ser concluído até o próximo dia 10 de novembro.
Somente na primeira etapa, entre 2021 e 2022, quando serão trocadas as 35 mil lâmpadas da cidade, devem ser investidos cerca de R$ 70 milhões e gerados cerca de 70 empregos, 30 diretos e outros 40 indiretos já no próximo ano.

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Com a nova estrutura de iluminação, será possível agregar serviços adicionais como alertas de disparo de arma de fogo, controle de semáforos, vagas de estacionamento e monitoramento de aglomerações, dentre outros, depois que os pontos forem equipados com acessos de Wifi e câmeras 4K.
O município é o primeiro do Estado e um dos poucos do país a concluir todas as etapas de uma PPP na área de iluminação pública,  processo que durou cerca de dois anos.
Com a criação de ferramentas de inteligência artificial e telegestão teremos infinitas possibilidades de agregar outros serviços a essa nova estrutura de luminárias inteligentes, disse o diretor da Splice, Christian Davis, empresa líder do consórcio de empresas concessionárias do serviço de iluminação pública.
A nova concessionária será responsável pela implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, além da expansão, operação e a manutenção de toda a rede municipal de iluminação pública do município, abrangendo todos os bairros e atendendo a mais de 500 mil moradores.

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