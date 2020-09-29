Grupo vai investir R$ 70 milhões e abrir 70 vagas em Vila Velha em 2021

Vista noturna de Vila Velha a partir do Convento da Penha: iluminação pública terá gestão privada Crédito: Félix Falcão/Comunicação/PMVV

O grupo é formado pelas empresas RT Energia, Engelmig e Splice, que é a líder do consórcio. Ao longo dos 20 anos de concessão do serviço, elas deverão investir cerca de R$ 110 milhões na cidade. A primeira etapa, entre 2021 e 2022, será a troca das 35 mil lâmpadas já existentes nos postes da cidade, o que deve gerar cerca de 70 empregos, 30 diretos e outros 40 indiretos já no próximo ano.

"Assumiremos o parque de iluminação pública em 2021 e em abril iniciamos a modernização da planta. Até abril de 2022, vamos trocar 100% das luminárias atuais por lâmpadas de LED, e em 50% delas terá a telegestão, que é uma espécie de computador acoplado nas luminárias que permite controle mais efetivo, dando mais eficiência, e que vai permitir uma redução no consumo de energia", explicou o diretor da Splice, Christian Davis.

A expectativa, a médio e longo prazo, é que essa economia também se reflita na redução da tarifa de iluminação pública para os moradores . Os gastos também serão menores para a prefeitura, que mantém o sistema, atualmente, por meio da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip), que vem embutida na conta de luz.

Parte do investimento inicial (R$ 15 milhões) será com recursos próprios das empresas. O restante virá de financiamentos que já estão sendo negociados. O consórcio terá uma remuneração mensal do município, que foi fixada em R$ 501 mil no leilão realizado na B3, um contraprestação 62% inferior a que estava prevista pela Prefeitura de Vila Velha no edital, de R$ 1,32 milhão.

Já em 2031, que será o 11º ano da concessão, terá o início o segundo ciclo de investimentos do contrato, onde as empresas vão investir pelo menos mais R$ 45 milhões para nova substituição das lâmpadas, que até lá já estarão no fim da vida útil.

O diretor da Engelmig Energia, Matheus Pêsso, explicou que também será construída uma sede do grupo em Vila Velha para ser base das operações e também para atender a população. O local ainda está sendo definido.

Segundo a prefeitura, o edital também prevê novos pontos de iluminação e vai atender a todos os bairros da cidade, beneficiando mais de 500 mil pessoas.

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS SERÁ A PRIMEIRA A RECEBER NOVA ILUMINAÇÃO

Apesar da vigência do contrato ser só a partir de 2021, o consórcio vencedor apresentou à Prefeitura de Vila Velha uma proposta para antecipar o projeto na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade, para ainda este ano.

"A gente quer antecipar para mostrar uma primeira ação do grupo na gestão da iluminação pública da cidade, adiantando o que só seria feito lá em 2021", disse Christian Davis, da Splice.

O secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos, Ricardo Santos, afirmou que o contrato de concessão será assinado em outubro e que, diante da experiência que as empresas já possuem, a expectativa é de um salto na qualidade e eficiência da iluminação urbana da cidade.