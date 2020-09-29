Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro na conta

Receita Federal paga restituição do IR a 60 mil no ES nesta quarta

Serão depositados mais de R$ 77 milhões para os contribuintes do Estado. Saiba como ver se você foi contemplado pelo novo lote do Imposto de Renda

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 14:40
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Receita Federal pagará, nesta quarta-feira (30), o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020. Serão contemplados 3.199.567 contribuintes no país, totalizando mais de R$ 4,3 bilhões em restituições. No Espírito Santo, 60.251 contribuintes têm direito ao pagamento, com um valor total de R$ 77.698.862,96.
Os contribuintes estão divididos em dois grupos. Do total no país, há os contribuintes prioritários: 7.761 são idosos acima de 80 anos; 44.982 têm entre 60 e 79 anos; 4.685 são contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 21.303 têm maior fonte de renda do magistério. Já os não prioritários, que somam 3.120.836, são pessoas que entregaram as declarações até o dia 16 de setembro. Lembrando que o prazo final para entrega, sem pagamento de multa, foi até 30 de junho.

COMO VERIFICAR SE A RESTITUIÇÃO FOI LIBERADA?

O contribuinte deverá acessar a página da página Receita Federal na Internet. Na consulta, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a regularização, mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo Meu Imposto de Renda para tablet e smartphone, disponíveis nas lojas AppStore, para iOS, e PlayStore, para Android, para consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

QUAL O PRAZO PARA SACAR A RESTUIÇÃO?

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico  Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

O QUE FAZER SE O DINHEIRO NÃO FOR DEPOSITADO?

Caso o valor não seja creditado na conta indicada na declaração, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Veja Também

Receita mira 1,4 mil no ES por fraude em deduções no Imposto de Renda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados