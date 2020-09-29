Receita Federal paga restituição do IR a 60 mil no ES nesta quarta

Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os contribuintes estão divididos em dois grupos. Do total no país, há os contribuintes prioritários: 7.761 são idosos acima de 80 anos; 44.982 têm entre 60 e 79 anos; 4.685 são contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 21.303 têm maior fonte de renda do magistério. Já os não prioritários, que somam 3.120.836, são pessoas que entregaram as declarações até o dia 16 de setembro. Lembrando que o prazo final para entrega, sem pagamento de multa, foi até 30 de junho.

COMO VERIFICAR SE A RESTITUIÇÃO FOI LIBERADA?

O contribuinte deverá acessar a página da página Receita Federal na Internet . Na consulta, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a regularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo Meu Imposto de Renda para tablet e smartphone, disponíveis nas lojas AppStore, para iOS , e PlayStore, para Android , para consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

QUAL O PRAZO PARA SACAR A RESTUIÇÃO?

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico  Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

O QUE FAZER SE O DINHEIRO NÃO FOR DEPOSITADO?