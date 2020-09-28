Sede da Receita Federal na llha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Receita mira 1,4 mil no ES por fraude em deduções no Imposto de Renda

De acordo com a Superintendência Regional da Receita Federal da 7ª Região Fiscal (RJ/ES), foram analisadas declarações de mais de 15 mil contribuintes do Estado, sendo constatadas deduções de dependentes inexistentes em 2.454 declarações de IRPF, entre 2015 e 2017, de um grupo de 1.470 contribuintes, no valor de R$ 4,2 milhões.

Essas pessoas emitiram declarações informando falsamente terem dependentes, afim de obterem descontos no valor do imposto a pagar ou mesmo restituição. Esses contribuintes também declararam outras deduções indevidas e já estão incluídos em lista de monitoramento no âmbito da Malha Fiscal de IRPF.

Segundo a Receita, os contribuintes que não se autorregularizarem serão autuados pelos valores devidos, acrescidos de multas que podem chegar a 150% sobre o valor do imposto apurado e ficarão sujeitos ao processo criminal por crimes contra a ordem tributária.