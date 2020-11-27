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Eleições 2020

No 1º turno, Arnaldinho venceu em 40 bairros de Vila Velha. Max Filho, em 8

Candidatos disputam a Prefeitura de Vila Velha no segundo turno. Além dos dois, Neucimar Fraga (PSD), que foi o terceiro colocado, também venceu em sete bairros. Veja no mapa quem venceu em cada bairro

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:08
Mapas resultados por cidade
Mapas da votação nos bairros de Vila Velha Crédito: Arte A Gazeta
Na votação do primeiro turno das eleições para prefeito de Vila Velha, o candidato Arnaldinho Borgo (Podemos) foi o mais votado na maioria dos bairros do município. Entre 55 bairros em que há seções eleitorais, ele venceu em 40. O prefeito Max Filho (PSDB), que disputa o segundo turno com Arnaldinho, saiu vitorioso em oito bairros, enquanto Neucimar Fraga (PSD), o terceiro colocado no pleito, foi o mais votado em sete.  (Veja no mapa abaixo quem venceu em cada bairro.)
Arnaldinho foi o mais votado nos bairros de renda mais alta, como os da orla, e também em bairros tradicionais, como Centro, Glória e Ibes. Também conquistou a preferência do eleitorado em localidades próximas da divisa com Cariacica, como Cobilândia, Rio Marinho e Alvorada, e em bairros de periferia, como Santa Rita, Aribiri e São Conrado.
Já Max foi o candidato que recebeu mais votos nos bairros próximos à Segunda Ponte e às Cinco Pontes, o que inclui Argolas, Ilha das Flores e São Torquato. Também se destacou em outras partes da cidade, como Barra do Jucu e Balneário Ponta da Fruta.
No primeiro turno, Arnaldinho teve 73.122 votos em Vila Velha e Max, 46.523. O vereador alcançou 36% dos votos válidos no geral e o atual prefeito, 22,91%.
O número de bairros na divisão feita pela Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação que são considerados pela Justiça Eleitoral. Os dados relativos aos votos das seções de Cristóvão Colombo e Prainha foram aglutinados aos do Centro, e os do Xuri foram aglutinados com os do bairro Ponta da Fruta, para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.

Veja quem foi o candidato mais votado, por bairro:

Arnaldinho Borgo também se saiu melhor do que Max em bairros que possuem maior número de eleitores. Em Coqueiral de Itaparica, ele alcançou 7.400 votos, enquanto Max obteve 2.779. Na Praia da Costa, o candidato do Podemos teve 3.649 e o tucano, 2.398; no Centro, Arnaldinho teve 3.305 e o prefeito, 2.239.

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O candidato derrotado Neucimar Fraga (PSD) demonstrou favoritismo em especial na chamada Região 5 de Vila Velha, na qual, de 9 bairros, foi o mais votado em seis. Arnaldinho e Max Filho também conseguiram vencer em bairros desta parte da cidade.
Em cada um dos bairros em que venceu, Neucimar conseguiu de 900 a 2.400 votos, que agora estão sendo disputados pelos outros dois candidatos no segundo turno. O ex-prefeito também foi o melhor em Vale Encantado, escolhido por 2.358 eleitores, enquanto Arnaldinho teve 1.402 e Max, 892.

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