No 1º turno, Arnaldinho venceu em 40 bairros de Vila Velha. Max Filho, em 8

Mapas da votação nos bairros de Vila Velha Crédito: Arte A Gazeta

(Veja no mapa abaixo quem venceu em cada bairro.) Na votação do primeiro turno das eleições para prefeito de Vila Velha, o candidato Arnaldinho Borgo (Podemos) foi o mais votado na maioria dos bairros do município. Entre 55 bairros em que há seções eleitorais, ele venceu em 40. O prefeito Max Filho (PSDB), que disputa o segundo turno com Arnaldinho, saiu vitorioso em oito bairros, enquanto Neucimar Fraga (PSD), o terceiro colocado no pleito, foi o mais votado em sete.

Arnaldinho foi o mais votado nos bairros de renda mais alta, como os da orla, e também em bairros tradicionais, como Centro, Glória e Ibes. Também conquistou a preferência do eleitorado em localidades próximas da divisa com Cariacica, como Cobilândia, Rio Marinho e Alvorada, e em bairros de periferia, como Santa Rita, Aribiri e São Conrado.

Já Max foi o candidato que recebeu mais votos nos bairros próximos à Segunda Ponte e às Cinco Pontes, o que inclui Argolas, Ilha das Flores e São Torquato. Também se destacou em outras partes da cidade, como Barra do Jucu e Balneário Ponta da Fruta.

O número de bairros na divisão feita pela Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação que são considerados pela Justiça Eleitoral. Os dados relativos aos votos das seções de Cristóvão Colombo e Prainha foram aglutinados aos do Centro, e os do Xuri foram aglutinados com os do bairro Ponta da Fruta, para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.

Veja quem foi o candidato mais votado, por bairro:

Arnaldinho Borgo também se saiu melhor do que Max em bairros que possuem maior número de eleitores. Em Coqueiral de Itaparica, ele alcançou 7.400 votos, enquanto Max obteve 2.779. Na Praia da Costa, o candidato do Podemos teve 3.649 e o tucano, 2.398; no Centro, Arnaldinho teve 3.305 e o prefeito, 2.239.

BUSCA PELOS VOTOS DE NEUCIMAR

O candidato derrotado Neucimar Fraga (PSD) demonstrou favoritismo em especial na chamada Região 5 de Vila Velha, na qual, de 9 bairros, foi o mais votado em seis. Arnaldinho e Max Filho também conseguiram vencer em bairros desta parte da cidade.