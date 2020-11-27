'Maxnóquio' e 'candidato Red Bull': as frases do debate de Vila Velha

"Eu votei (no projeto do Fonplata). Ele coloca a culpa da sua ineficiência, de sua falta de gestão, competência, na Câmara Municipal. Agora, no final do mandato? A culpa de Vila Velha não ter saído do lodo, do buraco, é sua. Uma grande liderança assume as suas responsabilidades. Quando a cidade mais precisou do seu líder, se escondeu dentro de casa. Eu estava lá com a população no meio do alagamento, verificando se as estações de bombeamento estavam ligadas e estavam desligadas. Covardia da atual administração"