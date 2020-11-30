Abstenções superam votos de derrotados em 3 dos 4 municípios da Grande Vitória

"Neste ano, estamos em uma situação excepcional e é difícil estabelecer qualquer parâmetro para saber qual o número de abstenções poderia ser esperado. Qualquer número de abstenção não é desejado e, por menor que seja, este número ainda é maior do que a Justiça Eleitoral gostaria", afirmou.

O desembargador frisou que o desejo da Justiça Eleitoral é de que cada cidadão possa comparecer e escolher livre e conscientemente o seu candidato, mas à medida que alguém não exerce o seu direito fundamental e constitucional de voto "acaba abrindo mão de seu direito inalienável e temos outras pessoas escolhendo em seu lugar o seu governante. E qualquer número de abstenção, por menor que seja, vai ser maior que o que gostaríamos que fosse".