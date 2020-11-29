Célia Tavares: 'Lutamos contra um poder econômico muito forte'

A candidata derrotada à prefeitura de Cariacica, Célia Tavares, discursa para apoiadores Crédito: Natalia Bourguignon

Sob aplausos de apoiadores e em lágrimas, Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno na disputa pela prefeitura de Cariacica , chegou ao comitê da campanha no bairro Campo Grande, às 18 horas. Em pronunciamento, ela afirmou ter lutado contra um forte poder econômico, mas disse não considerar ter sofrido um fracasso.

Cerca de cem pessoas acompanharam a apuração dos votos a partir de um projetor instalado no comitê. Quando a vitória de Euclério foi confirmada, alguns deixaram o local, mas a maioria ficou para ouvir o discurso da petista que vestia uma camiseta lilás com os dizeres "hoje é um lindo dia para eleger uma mulher".



"Sofremos terrorismo por parte do governo e lutamos contra um poder econômico muito forte. Tristeza temos, mas não temos fracasso. Quem saiu derrotado foi o povo", disse Célia durante o pronunciamento.

Célia afirmou que foi vítima de "fake news" durante toda a campanha, o que, segundo ela, foi a principal causa de sua derrota nas urnas. Para a petista, Euclério se mostrou despreparado para assumir o posto de prefeito e venceu por utilizar "meios subterrâneos da política".



"A imprensa toda viu que ele (Euclério) era um candidato despreparado. As entrevistas e o debate mostraram que eu não fiz uma disputa contra uma pessoa que provou competência. Como alguém que provou ser despreparado ganha uma eleição? A gente sabe que existem subterfúgios na politica e esse mundo subterrâneo da política funcionou muito" Célia Tavares (PT) - Candidata derrotada em Cariacica

A petista afirmou que não tem confiança de que o eleito fará uma boa gestão na prefeitura, mas disse que pretende se organizar nos movimentos sociais para auxiliar a população a cobrar por políticas públicas.

Célia reuniu apoiadores no comitê de campanha, em Cariacica Crédito: Natalia Bourguignon

VEJA A ENTREVISTA COM CÉLIA TAVARES

A que a senhora atribui a derrota nas urnas? O resultado mostra que as fake news continuaram funcionando muito nessa eleição. Fui vítima. Foram incansáveis em aplicar fake para cima da gente. Mas não resumo nossa campanha em fracasso, mas em um movimento importante de organização dos trabalhadores, trabalhadoras e do povo. O que ganhou representa o poder econômico, as fakes, os ataques, e lamentavelmente o candidato que ganhou demonstrou ao longo do debate e entrevistas um despreparo muito grande. A eleição do meu adversário é resultado de poder econômico e fake news. A senhora acredita que o fato de ser do PT pode ter influenciado negativamente na aceitação da candidatura junto à população? Não foi o símbolo do meu partido. Foram as agressões, as fake news e o poder econômico.

Faltou apoio econômico por parte do partido da senhora? Nós tivemos apoio. Atribuo a derrota às fake news. Como sabemos que funcionou em 2018, funcionou também nessa eleição. Afirmo isso porque a imprensa toda viu que ele (Euclério) era um candidato despreparado. As entrevistas e o debate demonstraram que eu não fiz uma disputa contra uma pessoa que provou competência. Não, ele provou o contrário disso. Como alguém que provou ser despreparado ganha uma eleição? A gente sabe que existem subterfúgios na política e esse mundo subterrâneo da política funcionou muito. A senhora já falou com o deputado Helder Salomão? Qual foi a visão dele sobre o resultado? Discutimos em torno disso: tivemos uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política no município. O Helder sai maior do que entrou nessa campanha, não tenho dúvida.

Mesmo sem mandato, a senhora pretende fazer oposição ao futuro prefeito de Cariacica? Estaremos nos organizando nos movimentos sociais porque é onde eu sempre pautei a minha vida. Estaremos organizando o nosso povo para que fique atento, para que cobre. Acho difícil que ele faça uma boa gestão, porque loteou a prefeitura toda. Mas sempre estarei torcendo para que o povo receba as políticas públicas de qualidade que merece. Mas acho difícil. Porque é a continuidade desse governo que é reprovado por mais de 85% da população.

