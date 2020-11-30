O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), chegou ao seu comitê central de campanha por volta das 18h45 para comemorar o resultado do segundo turno das eleições para a Prefeitura de Vitória, neste domingo (29). Eleito com 58,5% dos votos válidos em uma disputa contra João Coser (PT), o delegado e deputado estadual de 38 anos prometeu "unir a cidade" e conduzir a administração "com responsabilidade e gestão".
"Vamos dialogar com todos", diz Pazolini após ser eleito prefeito de Vitória
Pazolini chegou à comemoração acompanhado de políticos que o apoiaram na campanha, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), e o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB).
Ao chegar, abraçou a esposa, Paula de Almeida Pazolini, e a filha, Lorena, de 12 anos. Na primeira entrevista à imprensa, afirmou que pretende construir um governo pautado no diálogo.
"Não há perdedores, na democracia não existe essa palavra. Todos são vencedores, disputaram, colocaram o nome à disposição. E nós vamos dialogar com todos"
Candidatos derrotados no primeiro turno na disputa pela prefeitura, e que depois apoiaram Pazolini, como Capitão Assumção (Patriota) e Neuzinha (PSDB), compareceram ao comitê para parabenizar o prefeito eleito, assim como os vereadores reeleitos pelo Cidadania, Denninho Silva e Luiz Emanuel Zouain, e os vereadores eleitos Delegado Piquet (Republicanos), Mauricio Leite (Cidadania) e Armandinho Fontoura (Podemos).
Pazolini concedeu entrevista coletiva à imprensa após a confirmação de sua vitória nas urnas. Confira:
Como recebe o resultado deste segundo turno?
Recebemos com muita humildade, muita sobriedade, agradecendo a Deus e a todos que votaram hoje, independentemente da opção que tiveram na festa da democracia e, especialmente, a quem votou em nós, confiou no nosso trabalho. O momento agora é de refletir, de unir a cidade novamente. O processo eleitoral se encerrou, agora é hora de construir uma boa equipe de transição e buscar a paz, igualdade, desenvolvimento e melhorias de vida para toda a população de Vitória.
A campanha foi difícil, principalmente por causa da Covid-19. Qual seria a retrospectiva que faria dela?
Foi uma campanha difícil, diferente, em razão do período eleitoral encurtado pela crise sanitária, o que é absolutamente correto. Foi legítima a decisão do Congresso Nacional. E nós, de maneira humilde, singela, colocamos as nossas propostas para a cidade e, graças a Deus, tivemos êxito hoje, coroando esse trabalho de atos, planejamento e preparação para a gestão dos próximos quatro anos.
Qual vai ser o primeiro ato do senhor quando entrar na prefeitura, em 2021?
Agradecer a todos os moradores de Vitória, independentemente das escolhas que tenham feito. Agradecer e reconhecer a importância da democracia e das instituições democráticas e no fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Estado do Espírito Santo.
Como pretende enfrentar os desafios na gestão municipal?
Com competência, humildade, ouvindo muito e, principalmente, com os secretários, subsecretários, gerentes que estejam aptos a nos auxiliar, nos dar conselhos e a formar um time vencedor.
Como vão ser as suas ações para a área da segurança, na prática?
Nós vamos buscar as parcerias, nós queremos as boas parcerias. Estamos de portas, corações abertos para boas parcerias. E, com certeza, juntando a nossa experiência, minha e da Capitã Estéfane, e de quem já está nos cargos efetivos da prefeitura, nos cargos de carreira, tenho certeza que conseguiremos construir um plano de segurança robusto, capaz de entregar uma cidade mais segura, com mais paz e igualdade.
O senhor chegou a ficar apreensivo sobre o resultado, por conta das pesquisas?
Desde o início, entregamos todo o resultado nas mãos de Deus. A apreensão existe, mas a humildade é fundamental. E foi a vontade dele e da sociedade que prevaleceu. Nós recebemos dessa maneira, com os pés do chão, com gratidão e com muita vontade de fazer um trabalho nos próximos quatro anos para a nossa cidade voltar a ser protagonista no Brasil.
Como será a relação do senhor, como prefeito, com o governo do Estado, com o grupo que perdeu, e com a Câmara?
Não há perdedores, na democracia não existe essa palavra. Todos são vencedores, disputaram, colocaram o nome à disposição. E nós vamos dialogar com todos que quiserem e que amem esta cidade.
O seu plano de governo contempla concursos públicos?
Temos que fazer um amplo estudo. Pelas informações que temos, a prefeitura está próxima ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos ter cuidado. Mas se houver possibilidade, com certeza. Com responsabilidade, com gestão. Não podemos colocar as finanças da cidade em risco, principalmente neste momento de pandemia.
Como será o contato do senhor com o atual prefeito, Luciano Rezende, e quais são seus planos para a equipe de transição?
Nós temos algumas ideias, vamos começar agora a implementá-las e será de uma forma absolutamente cordial. Uma relação de respeito, entre um prefeito e aquele que foi eleito. Vamos ter um diálogo institucional, sem nenhuma dificuldade.
Pessoas do partido Republicanos vão compor seu secretariado, sua equipe de governo?
O resultado da eleição saiu hoje. Ainda vamos fazer uma ampla análise, e, com todo respeito, considero muito precoce falar nisso.
O que foi decisivo para o senhor ganhar estas eleições?
A vontade de Deus e a vontade soberana dos eleitores de Vitória.
Após a entrevista coletiva, Pazolini seguiu em uma carreata pelas ruas de Vitória, junto a apoiadores. Ele iniciou o trajeto pelos bairros Goiabeiras e Maria Ortiz e, em seguida, por Jardim Camburi, locais em que o candidato Gandini (Cidadania) foi o mais votado no 1º turno e também em que a maioria migrou para Pazolini na segunda etapa.
Eleições 2020: a festa da vitória de Delegado Pazolini em Vitória
O RESULTADO EM VITÓRIA
Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%
João Coser (PT): 41,50%
Votos em branco: 2,41%
Votos nulos: 3,28%
Abstenções: 26,14%