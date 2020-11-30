'Vamos dialogar com todos', diz Pazolini após ser eleito prefeito de Vitória

Recebemos com muita humildade, muita sobriedade, agradecendo a Deus e a todos que votaram hoje, independentemente da opção que tiveram na festa da democracia e, especialmente, a quem votou em nós, confiou no nosso trabalho. O momento agora é de refletir, de unir a cidade novamente. O processo eleitoral se encerrou, agora é hora de construir uma boa equipe de transição e buscar a paz, igualdade, desenvolvimento e melhorias de vida para toda a população de Vitória.