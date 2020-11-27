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Eleições 2020

No 1º turno, Pazolini venceu em 42 bairros de Vitória e Coser, em 3

Além deles, Gandini (Cidadania), que foi o terceiro colocado, também venceu em três bairros. Neuzinha (PSDB), em um. Veja no mapa quem venceu em cada bairro

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 05:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 05:30
Mapas resultados por cidade
Mapa da votação do primeiro turno nos bairros de Vitória Crédito: Arte A Gazeta
No primeiro turno das eleições para prefeito de Vitória, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado na maioria dos bairros do município. Entre 49 bairros em que há seções eleitorais, ele venceu em 42. João Coser (PT), que disputa o segundo turno com ele, saiu vitorioso em três bairros, assim como Fabrício Gandini (Cidadania), que foi o terceiro colocado no pleito. Houve ainda a candidata Neuzinha (PSDB), que venceu em um bairro. (Veja no mapa abaixo quem venceu em cada bairro.)
Pazolini se saiu melhor tanto nos bairros nobres  tanto na região continental, quanto na ilha  como também nos bairros de periferia, incluindo os morros e também a parte da Grande São Pedro. Já Coser foi o vitorioso nos bairros Caratoíra, Romão e Forte São João. Apesar da diferença na quantidade de bairros, o petista e o republicano tiveram votação apertada em alguns locais. No Centro, por exemplo, Pazolini teve 1.739 votos, e Coser, 1.728.
Além disso, Coser recebeu uma grande quantidade de votos em bairros com muitos eleitores, como em Jardim da Penha, em que foi o segundo mais votado, com 3.184 votos.
No primeiro turno, Pazolini teve 53.014 votos em Vitória, e Coser, 37.373 votos. O delegado teve 30,95%, e o petista, 21,82%.
O número de bairros exibidos no resultado da Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Os dados relativos aos votos das seções de São Pedro I e São Pedro III foram aglutinados e registrados como "São Pedro" para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.

Veja quem foi o candidato mais votado, por bairro:

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Fabrício Gandini, que conquistou 36.172 votos no primeiro turno, foi o mais votado no bairro que possui o maior número de eleitores do município, Jardim Camburi. Lá, o candidato conseguiu, ao todo, 6.210 votos. Gandini já tinha uma importante ligação com o bairro desde as eleições anteriores, em que graças aos votos nessa parte da cidade se tornou vereador, por três mandatos.  
Mesmo que o local seja um de seus importantes redutos, Pazolini e Coser conquistaram uma votação próxima à do candidato do Cidadania, com 5.965 e 5.103 votos, respectivamente.
Os outros locais em que Gandini levou a melhor foram Goiabeiras e o bairro vizinho, Solon Borges. Lá, Gandini teve muitos atos de campanha junto com o vereador reeleito Denninho Silva (Cidadania), que tem ligação com essa região. Denninho agora apoia Pazolini.
Já Neuzinha, mesmo tendo emplacado a sexta colocação no primeiro turno, com 7.897 votos, liderou a votação no bairro Consolação, onde recebeu 1.054 votos. A tucana é uma liderança tradicional do bairro e iniciou a carreira política por lá, como líder comunitária. 

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