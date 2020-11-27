No 1º turno, Pazolini venceu em 42 bairros de Vitória e Coser, em 3

No primeiro turno das eleições para prefeito de Vitória, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado na maioria dos bairros do município. Entre 49 bairros em que há seções eleitorais, ele venceu em 42. João Coser (PT), que disputa o segundo turno com ele, saiu vitorioso em três bairros, assim como Fabrício Gandini (Cidadania), que foi o terceiro colocado no pleito. Houve ainda a candidata Neuzinha (PSDB), que venceu em um bairro. (Veja no mapa abaixo quem venceu em cada bairro.)
Pazolini se saiu melhor tanto nos bairros nobres tanto na região continental, quanto na ilha como também nos bairros de periferia, incluindo os morros e também a parte da Grande São Pedro. Já Coser foi o vitorioso nos bairros Caratoíra, Romão e Forte São João. Apesar da diferença na quantidade de bairros, o petista e o republicano tiveram votação apertada em alguns locais. No Centro, por exemplo, Pazolini teve 1.739 votos, e Coser, 1.728.
Além disso, Coser recebeu uma grande quantidade de votos em bairros com muitos eleitores, como em Jardim da Penha, em que foi o segundo mais votado, com 3.184 votos.
No primeiro turno, Pazolini teve 53.014 votos em Vitória, e Coser, 37.373 votos. O delegado teve 30,95%, e o petista, 21,82%.
O número de bairros exibidos no resultado da Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Os dados relativos aos votos das seções de São Pedro I e São Pedro III foram aglutinados e registrados como "São Pedro" para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.
Veja quem foi o candidato mais votado, por bairro:
A DISPUTA PELOS REDUTOS DE GANDINI E NEUZINHA
Fabrício Gandini, que conquistou 36.172 votos no primeiro turno, foi o mais votado no bairro que possui o maior número de eleitores do município, Jardim Camburi. Lá, o candidato conseguiu, ao todo, 6.210 votos. Gandini já tinha uma importante ligação com o bairro desde as eleições anteriores, em que graças aos votos nessa parte da cidade se tornou vereador, por três mandatos.
Mesmo que o local seja um de seus importantes redutos, Pazolini e Coser conquistaram uma votação próxima à do candidato do Cidadania, com 5.965 e 5.103 votos, respectivamente.
Os outros locais em que Gandini levou a melhor foram Goiabeiras e o bairro vizinho, Solon Borges. Lá, Gandini teve muitos atos de campanha junto com o vereador reeleito Denninho Silva (Cidadania), que tem ligação com essa região. Denninho agora apoia Pazolini.
Já Neuzinha, mesmo tendo emplacado a sexta colocação no primeiro turno, com 7.897 votos, liderou a votação no bairro Consolação, onde recebeu 1.054 votos. A tucana é uma liderança tradicional do bairro e iniciou a carreira política por lá, como líder comunitária.