Confira quais são os 4 prefeitos da Grande Vitória eleitos no 2º turno

Às 18h deste domingo (29), as quatro cidades da Grande Vitória já tinham seus novos prefeitos eleitos, antes mesmo de todos os votos terem sido contabilizados. A apuração de todas as urnas só foi finalizada cerca de 40 minutos depois, com a conclusão da contagem de Vila Velha.
Foi o município canela-verde que registrou a maior diferença percentual entre os pleitos da Grande Vitória. Arnaldinho Borgo (PODE) foi eleito prefeito de Vila Velha por 138.741 eleitores (69,03%), derrotando o atual prefeito Max Filho (PSDB), que recebeu votos 62.236 votos (30,97%).
Os dois candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) que disputavam as prefeituras de Vitória e de Cariacica foram derrotados. Em Vitória, João Coser (PT), com 72.684 votos (41,50%), perdeu a disputa para o Delegado Pazolini (Republicanos), escolhido por 58,50% dos eleitores, com um total de 102.466 votos. Já em Cariacica foi Euclerio Sampaio (DEM), com 95.356 votos (58,69%), que desbancou Celia Tavares (PT), que recebeu 67.111 votos (41,31%).
Na Serra, a disputa terminou com Sergio Vidigal (PDT) eleito com 111.920 votos (54,90%). Já o oponente Fabio Duarte recebeu 91.391 votos (45,10%). O município foi o que registrou o maior número de eleitores ausentes, no total 104.526 deixaram de ir às urnas (31,90%) neste domingo (29).