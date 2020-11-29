Carro tomba e bate em outros três próximo ao comitê de Célia Tavares

O motorista do Punto conseguiu sair do carro sozinho e não houve feridos no acidente Crédito: Natália Bourguignon

O Fiat Punto vermelho seguia no sentido Vitória, quando um dos pneus estourou, fazendo com que o motorista perdesse a direção. Com o veículo descontrolado, tombou lateralmente e bateu em três veículos que estavam estacionados à beira da pista, muito próximo à sede do comitê eleitoral da petista.

Os outros carros atingidos foram um Volkswagen Gol, um Renault Sandero e ainda um Fiat Doblò, todos pertencentes a pessoas que estavam no local acompanhando a apuração dos votos das eleições municipais.

Apesar do susto, ninguém se feriu, visto que não havia pessoas nos três carros estacionados. Já o condutor do Punto, mesmo com o carro virado, conseguiu sair sozinho de dentro do veículo sem ferimentos.

O Punto bateu em outros três carros após um pneu estourar em frente ao comitê da petista Célia Tavares Crédito: Natália Bourguignon