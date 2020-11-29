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Cariacica

Carro tomba e bate em outros três próximo ao comitê de Célia Tavares

O Fiat Punto seguia pela pista lateral da BR 262, quando um pneu estourou. Descontrolado, o carro acabou batendo em outros três veículos estacionados nas imediações do comitê da candidata do PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:44

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:44

Cariacica
O motorista do Punto conseguiu sair do carro sozinho e não houve feridos no acidente Crédito: Natália Bourguignon
Um estouro de pneu resultou em um acidente envolvendo quatro veículos na pista lateral da BR 262, na altura do bairro Dom Bosco, em Cariacica, bem próximo ao comitê da candidata derrotada no segundo turno das eleições municipais, Célia Tavares, do PT, no começo da noite deste domingo (29).
O Fiat Punto vermelho seguia no sentido Vitória, quando um dos pneus estourou, fazendo com que o motorista perdesse a direção. Com o veículo descontrolado, tombou lateralmente e bateu em três veículos que estavam estacionados à beira da pista, muito próximo à sede do comitê eleitoral da petista.

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Os outros carros atingidos foram um Volkswagen Gol, um Renault Sandero e ainda um Fiat Doblò, todos pertencentes a pessoas que estavam no local acompanhando a apuração dos votos das eleições municipais.
Apesar do susto, ninguém se feriu, visto que não havia pessoas nos três carros estacionados. Já o condutor do Punto, mesmo com o carro virado, conseguiu sair sozinho de dentro do veículo sem ferimentos.
Cariacica
O Punto bateu em outros três carros após um pneu estourar em frente ao comitê da petista Célia Tavares  Crédito: Natália Bourguignon
Devido ao acidente, uma das duas pistas laterais foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Na faixa principal da BR 262, assim como na outra pista lateral, o fluxo segue sem alterações.

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