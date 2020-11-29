Acidente grave deixa dois mortos e três feridos em Venda Nova do Imigrante

Um grave acidente foi registrado às 03h30 deste domingo (29), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas no km 106 da rodovia, sentido Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat Spazio, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Duas pessoas morreram no local. Outras três foram socorridas e levadas para hospital, no mesmo município. Não há informações sobre a identidade das vítimas e o estado de saúde das pessoas socorridas
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira