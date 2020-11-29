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Batida em árvore

Acidente grave deixa dois mortos e três feridos em Venda Nova do Imigrante

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat Spazio, saiu da pista e colidiu com uma árvore

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 09:56
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat Spazio, saiu da pista e colidiu com uma árvore
Acidente grave deixa dois mortos e três feridos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Redes Sociais
Um grave acidente foi registrado às 03h30 deste domingo (29), na BR 262,  em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas no km 106 da rodovia, sentido Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat Spazio, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Duas pessoas morreram no local. Outras três foram socorridas e levadas para hospital, no mesmo município. Não há informações sobre a identidade das vítimas e o estado de saúde das pessoas socorridas
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira

Acidente grave deixa dois mortos e três feridos em Venda Nova do Imigrante

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