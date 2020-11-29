ES registra 7 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e total de óbitos chega a 4.252

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 3.573 pessoas contaminadas (um a mais que no dia anterior). Na sequência aparecem Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.166, e Jardim da Penha (Vitória), com um total de 2.059 casos confirmados pela Sesa.

O número de curados também subiu. Em 24 horas, foram 707 pessoas livres da Covid-19. Agora, o Espírito Santo totaliza 174.359 pessoas curadas da doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,3%, sendo que já foram realizados 627.827 mil testes em todo o Espírito Santo.