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Painel Covid-19

ES registra 7 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e total de óbitos chega a 4.252

A atualização deste domingo (29) do Painel da Secretaria de Estado da Saúde indica ainda que o total de casos confirmados no Estado está em 188.929

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:15
Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo
O Espírito Santo registrou mais sete mortes decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou 7 novas mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus neste domingo (29). Agora, os números de óbitos desde o início do período pandêmico no Estado chegam a 4.252, segundo atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Além disso, nas últimas 24 horas, foram confirmados 587 novos casos da doença, fazendo o Estado chegar aos 188.929 infectados desde o início da contagem. Vila Velha continua sendo o município com o maior número de casos, com 27.841 confirmações. A cidade, entretanto, não observou mortes de sábado para domingo.
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 3.573 pessoas contaminadas (um a mais que no dia anterior). Na sequência aparecem Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.166, e Jardim da Penha (Vitória), com um total de 2.059 casos confirmados pela Sesa.
O número de curados também subiu. Em 24 horas, foram 707 pessoas livres da Covid-19. Agora, o Espírito Santo totaliza 174.359 pessoas curadas da doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,3%, sendo que já foram realizados 627.827 mil  testes em todo o Espírito Santo.
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