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Praia das Castanheiras

Menino nada até orla para pedir ajuda após caiaque virar em Vitória

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, criança estava com o tio no caiaque, que acabou virando na Praia das Castanheiras. Os dois passam bem

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 16:20
Vitória - ES - Entardecer na Ilha do Frade.
O menino nadou até a orla para pedir ajuda, enquanto o tio, que também estava no caiaque, ficou no meio do mar à deriva Crédito: Vitor Jubini
Um menino de onze anos nadou até a orla da Praia das Castanheiras, nas proximidades da Ilha do Frade, em Vitória, para salvar o tio na manhã deste domingo (19). O caiaque em que os dois estavam virou, os deixando à deriva no mar.
De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o menino nadou até a orla para pedir ajuda. O tio, que também estava no caiaque, ficou à deriva esperando o socorro, pois sentia muitas com dores na coluna.
Ainda de acordo com os Bombeiros, a situação aconteceu enquanto os dois participavam de um percurso do Farol de Santa Luzia, com outros integrantes do grupo de caiaques.
Após o pedido de socorro, com o auxílio de uma embarcação do Iate Clube, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e resgatou o homem. As vítimas, que utilizavam coletes salva-vidas, foram deixadas próximo ao carro do tio do menino, sem necessidade de condução ao hospital.

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