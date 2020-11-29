Menino nada até orla para pedir ajuda após caiaque virar em Vitória

O menino nadou até a orla para pedir ajuda, enquanto o tio, que também estava no caiaque, ficou no meio do mar à deriva Crédito: Vitor Jubini

Um menino de onze anos nadou até a orla da Praia das Castanheiras, nas proximidades da Ilha do Frade, em Vitória, para salvar o tio na manhã deste domingo (19). O caiaque em que os dois estavam virou, os deixando à deriva no mar.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o menino nadou até a orla para pedir ajuda. O tio, que também estava no caiaque, ficou à deriva esperando o socorro, pois sentia muitas com dores na coluna.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a situação aconteceu enquanto os dois participavam de um percurso do Farol de Santa Luzia, com outros integrantes do grupo de caiaques.