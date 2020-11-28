Buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari são encerradas

Bombeiros fazem buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou também que uma equipe permanecerá na areia da praia, para caso o corpo apareça, até o anoitecer. Os trabalhos serão retomados na manhã de domingo (29), a partir das 7h, segundo a corporação.

Sete bombeiros e nove guarda-vidas, além de uma equipe em uma moto náutica, fizeram as buscas pelo jovem desaparecido durante todo o sábado (28).

ENTENDA O CASO

Um turista mineiro, de 21 anos, está desaparecido após entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na manhã deste sábado (28). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz, identificado como Douglas, que é da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais, chegou em uma excursão por volta das 7h30 e, junto com o irmão mais novo, foi dar um mergulho.

Os bombeiros informaram que, segundo populares, o jovem e o irmão foram puxados por uma onda. O guarda-vidas que estava no local conseguiu retirar o irmão mais novo da água, mas não conseguiu salvar Douglas, que desapareceu. Os militares que estavam no local fizeram buscas na superfície e uma equipe de mergulho foi solicitada para apoio.