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Em Guarapari

Turista mineiro desaparece após entrar no mar da Praia do Morro

Segundo informações de populares, o rapaz havia acabado de chegar na cidade em uma excursão quando entrou no mar e não saiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 12:45

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 12:45

Bombeiros fazem buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari
Bombeiros fazem buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros
Um turista mineiro, de 21 anos, está desaparecido após entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na manhã deste sábado (28). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz, identificado como Douglas, que é da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais, chegou em uma excursão por volta das 7h30 e, junto com o irmão mais novo, foi dar um mergulho.
Os bombeiros informaram que, segundo populares, o jovem e o irmão foram puxados por uma onda. O guarda-vidas que estava no local conseguiu retirar o irmão mais novo da água, mas não conseguiu salvar Douglas, que desapareceu. Os militares estiveram no local fazendo buscas na superfície e uma equipe de mergulho foi solicitada para apoio. 
Sete bombeiros e nove guarda-vidas, além de uma equipe em uma moto náutica, fizeram as buscas pelo jovem desaparecido. Os trabalhos foram encerrados às 17h, por conta da baixa visibilidade e da forte correnteza, que poderia colocar em risco os mergulhadores.

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VEJA A NOTA DO CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento na Praia do Morro, em Guarapari, por volta das 8h20 desse sábado. Segundo informações de populares, um jovem de 18 anos, que havia acabado de chegar ao local em excursão, entrou no mar e não retornou. Os militares realizam buscas superficiais e já solicitaram o apoio da equipe de mergulho. A ocorrência está em andamento.

Bombeiros fazem busca no mar de Guarapari por turista mineiro desaparecido

Com informações de Juirana Nobres, da TV Gazeta

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